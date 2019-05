Campings van Oostappen Groep al vaker in het vizier van de politie [OVERZICHT]

De Oostappen Groep in Asten kreeg dinsdag onverwacht bezoek op drie van hun locaties. De FIOD, Belastingdienst, gemeenten, het OM en de politie hadden ontdekt dat er illegaal arbeidsmigranten werden gehuisvest. Ze stuitten daarnaast op mensen die nog boetes open hadden staan of illegaal een vuurwapen in hun bezit hadden. Het is niet de eerste keer dat de Oostappen Groep op aandacht van de autoriteiten kan rekenen. Een overzicht.

Zo'n 85 miljoen euro. Dat is het geschatte vermogen van de baas van de Oostappen Groep, Peter Gillis, volgens zakenblad Quote. Zijn miljoenen zijn goed voor plekje 464 in de Quote 500. Dat geld verdient hij met zijn campings, waar vaak ook arbeidsmigranten worden gehuisvest.

LEES OOK: Illegale arbeidsmigranten en vuurwapen op vakantieparken Oostappen Groep

De Oostappen Groep heeft in totaal zes campings, waarvan drie in Brabant. Tot eind vorig jaar waren dit er zeven, maar de Limburgse gemeente Roerdalen nam camping Elfenmeer in Herkenbosch kort geleden - na veel problemen op die camping - over en voert sindsdien een ontmoedigingsbeleid. Maar niet alleen op Elfenmeer was er - vooral qua huisvesting van arbeidsmigranten - vaak gedoe. In Brabant valt Droomgaard in Kaatsheuvel op.

LEES OOK: Vakantieparkkoning Peter Gillis heeft Quote onder kussen liggen

Klik op onderstaande kaart op de locaties voor een tijdlijn van gebeurtenissen.