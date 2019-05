Moslimgroep wil menigte op de been brengen om nieuwe Pegida-demonstratie te voorkomen

Moslimorganisatie Oemmah Nederland gaat een tegendemonstratie houden als Pegida zondag een nieuw anti-islamprotest mag houden bij de Al-Fourqaanmoskee in Eindhoven. Dat laat de organisatie burgemeester John Jorritsma weten in een brief.

Volgens Oemmah Nederland 'kan de moslimorganisatie de demonstratie niet toestaan'. Een woordvoerder laat weten dat hij 'ervan uitgaat dat de burgemeester inmiddels ook tot deze conclusie is gekomen'.

Haatdragend

"Mocht u onverhoopt toch toestemming willen geven voor een haatdragende anti-islamdemonstratie, dan zijn wij genoodzaakt om een tegendemonstratie te houden", staat in de brief aan de burgemeester. De moslimorganisatie wil een grote menigte op de been brengen die de Pegida-actievoerders nog voor hun demonstratie naar huis zal sturen. In de brief wordt Pegida omschreven als 'neonazi's'.

Pegida hield vorig weekend ook al een demonstratie bij de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat. Pegida wilde met varkensvlees bij de moskee barbecueën. Het liep uit de hand toen honderden jongeren de confrontatie opzochten. Tien tegendemonstranten werden aangehouden.

WEARE1

Tien Eindhovenaren riepen woensdag, onder de naam WEARE1, ook al op tot een verbod op een nieuwe Pegida-demonstratie. "Het is klaar met deze treiterdemonstraties'", benadrukten zij. "Als het wel doorgaat, dan niet bij de moskee. Niet in een woonwijk."

