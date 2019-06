Pegida-voorman denkt niet aan stoppen: 'Druk op burgemeester van Eindhoven wordt steeds groter'

De anti-islambeweging wil maar al te graag demonstreren bij de Al-Fourqaanmoskee. Veel aangevraagde demonstraties van Pegida zijn niet doorgegaan omdat de burgemeester bang was voor 'ernstige wanordelijkheden'.

Politie en demonstranten bekogeld

Zondag 26 mei ging het mis tijdens een demonstratie bij de Al-Fourqaanmoskee aan de Otterstraat. Toen zorgden jongeren voor ongeregeldheden en bekogelden ze politie en demonstranten.

Vooraf kondigde Pegida aan om voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De beweging demonstreert naar eigen zeggen tegen de ramadan en de invloed van moslims in Nederland.

'Dat gaan wij niet doen'

Pegida blijft op haar beurt demonstraties aanvragen. Zo wilde de anti-islambeweging op 11, 12 en 13 juni gaan demonstreren, maar dat stond de gemeente Eindhoven niet toe. Volgens de gemeente is er overstemming bereikt over een demonstratie op woensdag 19 juni maar dat is bij het stadhuis en niet bij een moskee, zoals Pegida graag wil.

"En dat gaan wij niet doen", vertelt Wagensveld aan Omroep Brabant. "Maar wij gaan weer demonstraties aanvragen vanaf 20 juni. Wij denken niet aan ophouden. Wij willen graag de demonstratie van 26 mei afmaken."

Edwin Wagensveld wordt belaagd bij de flyeractie. (Foto: Dave Hendriks/SQ Vision)



Flyeractie

Ondertussen zit de Pegida-voorman niet stil. Zaterdagmiddag besloot hij met andere Pegida-aanhangers te gaan flyeren in Eindhoven. Dat liep al snel uit de hand. Wagensveld werd belaagd door jongeren. Hij moest door de politie in veiligheid worden gebracht.

"Deze actie hadden wij uitgebreid aangekondigd. De politie was ook ter plekke en agenten stonden op de hoek af te wachten. Pas toen het misging, besloten ze in te grijpen. Zo werd bijvoorbeeld ook een fotograaf lastiggevallen."

'Ook internationaal opgepakt'

Al vanuit de politiebus liet Wagensveld zaterdagmiddag weten dat hij door blijft gaan en er volgende week weer is. "Een filmpje van de actie wordt nu ook internationaal opgepakt. De druk op burgemeester Jorritsma wordt steeds groter om een demonstratie toe te staan zoals wij dat willen. Maar wij blijven gewoon doorgaan. Wij hebben de tijd."