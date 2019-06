Twee doden bij vliegtuigcrash in Oudemolen, dit is wat er gebeurde

Twee vliegtuigjes afkomstig van Vliegend Museum Seppe stijgen op van Breda International Airport en maken een formatievlucht boven het buitengebied van Oudemolen. Dat is in een bepaald patroon vliegen zoals vaak in luchtshows en militaire parades wordt gedaan. In beide vliegtuigjes zitten twee mannen, allemaal ervaren vliegers.

Lees een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen in ons liveblog.

In de lucht gaat het mis. De vliegtuigen botsen tegen elkaar. Het ene vliegtuig maakt een noodlanding, het andere toestel crasht. De melding van het ongeval komt vrijdagmiddag rond half een bij de hulpdiensten binnen.

De twee inzittenden van het neergestorte vliegtuig overlijden bij de crash. Het gaat om een 55-jarige man uit Delft en een 77-jarige man uit Steenbergen. De piloot van het toestel dat veilig kon landen, raakt lichtgewond en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De passagier komt met de schrik vrij.

Getuigen en hulpdiensten

Veel mensen zien het ongeval gebeuren. Een bouwvakker die op een dak aan het werk is hoort een klap en ziet daarna het vliegtuig naar beneden komen. Gasten van een bruiloft snellen toe om eerste hulp te verlenen.

Hulpdiensten zijn uren bezig met het bergen van de twee overleden inzittenden van het vliegtuig en de berging van het toestel zelf. Gespecialiseerde bergers komen vanuit het hele land naar Oudemolen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de crash.

