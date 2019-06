Handel in airco's ontploft nu extreme hitte eraan komt

De afgelopen twee dagen is het aanbod van ventilatoren in onze provincie verdubbeld op Marktplaats. Commerciële aanbieders vechten met particulieren om voorrang om hun advertentie te showen.

Ventilatoren zijn populair op Marktplaats.

De verkopen op de handelssite gaan ook hard, want niet zelden is de tweedehands ventilator 'net verkocht' of gereserveerd.

Volgens Martijn Verspeek van Installatiebedrijf Verspeek uit Valkenswaard begon het ‘airco-seizoen’ dit jaar vroeger dan ooit. "Al in februari van dit jaar, toen we een ongewoon warme week hadden, stroomden de aanvragen binnen." Verspeek ziet de vraag overigens al enkele jaren groeien: "Airconditioning raakte al steeds meer ingeburgerd, maar sinds de zomer van vorig jaar gaat het héél hard. Met de vooruitzichten voor komende week is de boel echt ontploft. We kunnen het nauwelijks bijbenen."

Voor het eerst zijn bezoekers van Opera op de Parade dinsdagmiddag, wanneer het mogelijk 37 graden wordt, niet welkom om vast in de stemming te komen. De klapstoeltjes, drankjes en hapjes mogen pas na 18.00 uur het bekende Bossche plein op. De organisatie vindt het niet verantwoord om de liefhebbers uren in de brandende zon te laten doorbrengen en houdt daarom de Parade tot de avond dicht voor publiek.

Scholen overwegen een tropenrooster volgende week. Afgelopen vrijdag hadden enkele scholen al een warmterooster aangekondigd. Ouders mogen de kinderen dan in de middag ophalen of er is een alternatief verkoelend programma bedacht. Op basisschool de Vuurvlinder in Eindhoven wordt opgeroepen om overbodige ventilatoren mee te nemen naar de klas. Daarnaast moet het kind extra water meenemen en ingesmeerd zijn tegen de zon.

