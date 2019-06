Hitteprotocollen, smog en noodgedwongen vroeger vrij: Brabant zucht onder extreme hitte

De belangrijkste maatregelen van maandag op een rijtje:

Er is een hitteprotocol afgekondigd voor veevervoer

Het RIVM heeft een hitteplan afgekondigd

Aspergestekers zijn twee dagen eerder gestopt met werken

Rijkswaterstaat gaat versneld bergen

Dakdekkers en stratenmakers werken volgens een aangepast rooster

Kermissen gaan later open, en zwembaden blijven langer open

16.50 uur

Twee vriendinnen genieten ook van het warme weer bij de IJzeren Man in Eindhoven. Met zwemmen en drankjes koelen de meiden af. "Het is hier niet zo druk, maar erg gezellig. Er zijn ook leuke mensen." Dinsdag moet één van de meiden weer naar het werk, maar haar vriendin is dinsdag weer bij het bad te vinden.

16.30 uur

Bij natuurbad de IJzeren Man in Eindhoven is het al lekker druk. Francois van de IJzeren Man zegt dat het voor een doordeweekse dag al topdrukte is, 'terwijl het seizoen nog niet eens echt begonnen is'.

16.00 uur

Bij Dongemond Klimaattechniek vliegen de airco's de deur uit. Met dit warme weer wil iedereen ineens een airco en deze komt Dongemond installeren. "Veel mensen bedenken zich tijdens de hittegolf dat ze een airco willen. Helaas nooit in de weken ervoor."

15.45 uur

De gemeente Den Bosch laat weten dat er warmtemaatregelen gelden voor Opera op de Parade dinsdag. Het begint dinsdagavond om acht uur. Vaak komen bezoekers 's middags al naar de Parade om een goede plek te bemachtigen, maar door de warmte geeft de organisatie het plein pas om zes uur vrij. Hiermee wil de organisatie voorkomen dat mensen te lang in de zon zitten.

Daarnaast mogen mensen geen parasols meenemen en zorgt de organisatie voor extra watertappunten.

15.30 uur: 31,4 graden

15.15 uur

Bij ijssalon Roma in Best maken ze zich op voor een drukke middag en avond. Vooral de frisse smaken zijn populair. Volgens een jongen uit Best is het niet de beste manier om af te koelen, 'maar smaakt een ijsje met deze hitte wel extra lekker'.

15.00 uur

Ijs in de sauna! Ook al is hitte in de sauna natuurlijk de normaalste zaak van de wereld, toch delen ze deze week ijsjes uit vanwege de hoge temperaturen.

Een woordvoerder van sauna SpaPuur in Tilburg legt uit dat het goed is om met dit weer een bezoekje te brengen aan de sauna: “In eerste instantie zou je er niet aan denken om naar de sauna te gaan als het buiten al zo warm is, maar het is juist goed om met deze hitte naar de sauna te gaan. Dat heeft ermee te maken dat je lichaam dan om leert gaan met de warmte. Maar met deze dagen krijgen ze wel extra verkoeling met een ijsje.”

14.50 uur

Voor stratenmakers is het ook zwoegen met deze tropische temperaturen. De harde werkers gaan in het warme weer gewoon door, maar de werktijden zijn iets aangepast. "We houden er waarschijnlijk iets eerder mee op en morgen beginnen we ook een uur eerder." Het zand wordt nat gesproeid omdat het te droog en warm is om er goed mee te werken.

14.45 uur

Bewoners van Overloon zijn zwaar teleurgesteld dat recreatieplas Schaartven dicht is. De petitie om de plas weer open te krijgen is meer dan tweeduizend keer ondertekend.

14.00 uur

Eli is van het warme weer aan het genieten aan de Binnenschelde in Bergen op Zoom. Zondag zat hij met zijn camper nog in Katwijk aan Zee. Vandaag zoekt hij in Brabant de verkoeling.

13.35 uur: 30,4 graden

13.30 uur

Door verontreiniging en warmte komt maandagmiddag smog voor. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven. Smog door ozon kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Dinsdag is er in heel Nederland kans op smog.

13.20 uur

Op de Binnenschelde in Bergen op Zoom is een negatief zwemadvies wegens blauwalg. Toch wagen genoeg mensen zich in het water.

13.00 uur

Dakdekkers stoppen met werken. Een woordvoerder van Dakgroep Zuid in Eindhoven zegt dat ze de hele week de tijden aanpassen. “Normaal werken we van acht uur ’s ochtends tot ongeveer vijf uur ’s middags. Nu zijn we om zeven uur begonnen en stoppen we om een uur.”

“Het personeel moet er helemaal bij zijn, en als het zo warm is vind ik het niet vertrouwd. Daarom beginnen we in de ochtend al vroeg, zodat we in de middag rustig aan kunnen doen. Als we op het dak zitten, lijkt het wel tien graden warmer. Ook hebben we natuurlijk geen schaduw.”

12.45 uur

Bij vleesverwerker Vion hebben ze grote ventilatoren voor de vrachtwagens gezet om de dieren te koelen als ze in de zon staan.

De dieren worden zo goed mogelijk gekoeld.

Een woordvoerder van Vion laat weten dat ze bij 27 graden al met de eerste maatregelen beginnen: “Het asfalt wordt nat gehouden zodat de dieren verkoeling krijgen. We zetten grote ventilatoren naast de vrachtwagens en we rijden volgens een ander rooster”, zegt een woordvoerder.

Ook houdt de vleesverwerker er rekening mee dat de dieren uit de zon blijven: “Als het te druk is op het terrein en de vrachtwagen moet in de zon stilstaan, dan moeten ze of blijven rijden, of een plek in de schaduw zoeken.”

12.45 uur

ProRail neemt extra maatregelen met deze warmte. De hitte kan leiden tot extra storingen en dit risico is volgens de woordvoerder van ProRail vooral aan het einde van de dag. "We houden in de gaten hoe het spoor erbij ligt. Staal kan door de hitte uitzetten en in het uiterste geval verbuigen", legt een woordvoerder uit.

12.20 uur: 29,3 graden

In Gilze-Rijen is iets na 12.00 uur de hoogste temperatuur gemeten.

12.00 uur

Voetbalclub Willem II heeft op deze warme dag de eerste training van het seizoen. Voor de supporters worden gratis ijsjes uitgedeeld. Het team traint met deze warme dagen extra vroeg.

11.45 uur

Rijkswaterstaat gaat versneld bergen. Dat houdt in dat ze sneller een bergingsbedrijf gaan aansturen om stilgevallen auto’s zo snel mogelijk naar een verzorgingsplaats of een benzinestation te brengen. ''De berger zorgt ervoor dat de automobilist afgezet wordt op een plek met voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een tankstation'', zegt een woordvoerder. Verder raadt Rijkswaterstaat automobilisten aan voldoende drinkwater mee te nemen en een paraplu voor wat schaduw, mocht de auto het begeven.Ook gaan ze sommige beweegbare bruggen koelen met water zodat vastlopen voorkomen kan worden.

11.40 uur

Aspergeboeren Jan en Willem van Gerven in Oirschot gaan maandag geen asperges steken. Het is te warm. Het kan in het veld wel 40 tot 45 graden worden. Dat willen de boeren hun personeel niet aandoen.



Willem van Gerven legt uit dat 24 juni, de dag van de Sint Jan, de 'ongeschreven dag is dat je stopt met aspergesteken': "Normaal gesproken zouden we vandaag stoppen, maar we zijn twee dagen geleden al gestopt voor ons personeel. Om je personeel nog twee dagen te pesten om ze te laten werken met deze temperaturen, dat wil je ze niet aandoen. We hebben ze daarom vakantie gegeven zodat ze naar het zwembad kunnen."

11.30 uur: 29 graden

11.20 uur

Op verschillende middelbare scholen is het toetsweek. Voor de leerlingen gaan deze toetsen gewoon door, maar de scholen hebben wel een paar maatregelen getroffen. Op de Odulphuslyceum in Tilburg worden de toetsen in andere lokale gegeven waar het minder warm is.

Het Theresialyceum in Tilburg haalt de leerlingen juist naar school toe. Omdat het in de school erg koel is, worden de leerlingen uitgenodigd om zich daar voor te bereiden voor de toetsweek.

Op basisscholen geldt voor maandag nog geen tropenrooster, maar op verschillende basisscholen geldt vanaf dinsdag dit rooster wel. In de middag worden de kinderen dan naar huis gestuurd.

11.15 uur

Lekker uitwaaien in de achtbaan op de kermis? De kermis in Odiliapeel en Deurne hebben door de hitte besloten de openingstijden aan te passen. De kermis in Odiliapeel gaat een uurtje later open en de kermis in Deurne opent pas om half vier in plaats van om een uur.

Zwembaden langer open

Weerman Jordi Bloem zei eerder al dat het niet alleen overdag warm wordt, maar dat het ’s avonds ook nog erg warm blijft en dat de temperatuur ’s nachts ook nog boven de 20 graden uitstijgt. Vanwege de warme temperaturen in de avond heeft zwembad de Diepsteeckel in Someren besloten het zwembad lekker lang open te houden. Tot half acht kan er afkoeling worden gezocht in het water.

Hitteplan

Het RIVM kondigde zondag een hitteplan aan. Dat is een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit weer met zich mee kan brengen en een oproep om extra op elkaar te letten. Het RIVM adviseert:

Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon.

Zoek de schaduw op.

Smeer je huid in met zonnebrand.

Beperk lichamelijke inspanning in de middag.

Houd je huis koel door zonwering, ventilator of airconditioning.

Hitteprotocol veevoer

In heel Brabant gaan inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de komende dagen extra controleren bij veevervoerders en slachthuizen. In de vrachtwagens waarin vee wordt vervoerd is het dan namelijk extreem heet en dieren kunnen last krijgen van hittestress.

Vanaf maandag geldt daarom het hitteprotocol. Dieren mogen bijvoorbeeld niet worden vervoerd als het 35 graden of meer is.

