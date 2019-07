Den Bosch gaat er echt voor: gemeente gaat bod doen op organiseren Eurovisie Songfestival 2020

Het is Den Bosch menens. De gemeente gaat een bod doen op de organisatie van het Eurovisie Songfestival volgend jaar. In een besloten raadsvergadering beslisten de politieke partijen dinsdagavond in grote meerderheid dat Den Bosch een 'bidbook' gaat aanbieden aan omroep AVROTROS. Hierin beschrijft de stad wat het te bieden heeft en hoeveel het mee wil betalen aan de organisatie.

Een songfestival organiseren kost zo'n 25 miljoen. De organiserende omroep moet dat betalen, in dit geval AVROTROS in samenwerking met de NOS en de NPO. Maar ook de gaststad levert een bijdrage. Tel Aviv naar verluidt afgelopen jaar ruim 5 miljoen.

'Geen losing game'

Maar Den Bosch staat er niet alleen voor. Brabant zal als regio een bod doen. Commissaris van de koning, Wim van de Donk, vertelde eerder dat het ook hem menens is: “Als we een poging doen, dan doen we dat om te winnen. Het zal geen 'losing game' worden.” Het is dus de verwachting dat ook de provincie mee zal betalen als het songfestival naar onze provincie komt.

De locatie voor het songfestival wordt als het aan Den Bosch ligt de Brabanthallen. Die plek voldoet volgens Jeroen Dona van de Brabanthallen aan alle eisen: "Wij zijn de grootste en eigenlijk de enige Brabantse locatie met voldoende capaciteit om zo'n immens evenement te huisvesten."

Omdat Duncan Laurence, oud-student van de Tilburgse Rockacademie, in mei het Eurovisie Songfestival won, moet ons land het evenement volgend jaar organiseren. Daar komt veel bij kijken.

Spotlight

Aan een songfestival doen zo'n 42 landen mee. Die sturen allemaal een delegatie naar de gaststad. In hun kielzog reizen veel journalisten en fans mee. Al met al duizenden mensen die allemaal in en rond de stad eten, drinken en verblijven.

Het songfestival zet de spotlight op de organiserende stad. Dat levert veel op, maar het kost ook veel geld. Leeuwarden, Den Haag en Breda toonden eerder interesse, maar haakten af.

Steden die naast Den Bosch nog in de race zijn, zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Maastricht.

Den Bosch moet vóór 10 juli, 12 uur 's middags een bidbook hebben ingeleverd bij AVROTROS. In de zomer bezoekt de omroep alle locaties die een bod hebben uitgebracht. En na de zomer beslist de omroep in overleg met de EBU, de European Broadcasting Union, het samenwerkingsverband van alle Europese omroepen, welke stad in mei 2020 gaststad wordt voor het eerste Eurovisie Songfestival in Nederland in 39 jaar.