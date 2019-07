Juf Lieke werd zwanger en Marc reageerde op noodkreet van haar klas: 'Het zal afkicken worden'

Juf Lieke van basisschool De Ontdekking in Den Bosch ging in april met zwangerschapsverlof. Als er geen vervanger werd gevonden, zouden de kinderen uit elkaar worden gehaald. Groep 5-6 deed daarom een noodoproep en dat zag meester Marc van der Heijden. Nu de zomervakantie voor de deur staat, gaat Marc de klas weer verlaten. “Het was een heel mooi avontuur."

De kinderen deden in maart een oproep omdat ze op zoek waren naar een invalkracht. De leerlingen stelden samen een lijstje op waarin de eisen stonden waar de juf of meester aan moest voldoen. Marc sprong voelde zich aangesproken.

De 58-jarige leraar uit Bergeijk gaf 25 jaar les en ging daarna aan de slag als kunsthandelaar. Sinds twee jaar is hij ook invalkracht op scholen en hij vond deze klas erg interessant. “Ik werkte meestal in dorpen en nu had ik een school in de stad. Dat merkte ik wel aan de kinderen. Ze zijn veel mondiger.”

Wensenlijstje

Juf Lieke was geliefd in de klas en de leerlingen hadden een behoorlijk wensenlijstje voor de vervanger. Dat was soms lastig voor Marc. “Ik moest echt een band opbouwen met de kinderen. Het ene kind sloot mij meteen in het hart, maar andere leerlingen waren erg loyaal aan de juf.”

De meester heeft zijn draai gevonden in deze klas. Hij nam bepaalde dingen over van juf Lieke zoals de tosti’s die eens in de zoveel tijd gemaakt werden. “Tradities zijn erg belangrijk in een klas. Dus heb ik ook tosti’s gemaakt met de kinderen.” De meester gaf ook zijn eigen draai aan de klas omdat hij vond dat bepaalde dingen ook anders konden.

IJsjes eten

Juf Lieke komt na de vakantie weer terug. Vrijdag heeft Marc zijn laatste dag voor groep 5-6 en dan gaan ze vooral leuke dingen doen. “We gaan niet meer leren. We gaan vrijdag naar de speeltuin en ijsjes eten.” De leraar gaat de klas zeker missen. “Ik heb met veel liefde en plezier dit werk gedaan en het zal echt afkicken worden. Ik wil de kinderen vrijdag met een glimlach naar huis sturen.”

Na de vakantie hoeft Marc niet stil te zitten, want hij heeft genoeg plannen. “Ik heb mijn eigen bedrijf in de kunst en dit ga ik weer oppakken. Ik zal ook nog wel eens op school te vinden zijn als invaller.”

