Strijd om het Songfestival losgebarsten: Bossche delegatie aangekomen in Hilversum

De strijd om het Songfestival is nu echt begonnen. Den Bosch wil het festival dolgraag binnenslepen. Daarom is een delegatie van de gemeente woensdagochtend aanwezig in Hilversum om het bidbook te presenteren.

De bus vol 'songfestivalambtenaren' vertrok rond halfnegen naar de mediastad. Rond halftwaalf krijgt Den Bosch kort de tijd om haar plannen de toe te lichten en. Dan wordt ook het bidbook overhandigd aan NPO-voorzitter Shula Rijxman.

'Creatief voorstel'

In het bidbook beschrijft de stad wat ze te bieden heeft en hoeveel ze bereid is mee te betalen aan de organisatie. Veel daarvan is nu nog strikt geheim. Wel is duidelijk dat Den Bosch het evenement graag in de Brabanthallen wil houden. Burgemeester Jack Mikkers is vanwege zijn vakantie overigens niet aanwezig bij de overhandiging.

Wij hoeven onszelf niet te verkopen. Dat doet ons bidbook vanzelf.

Wel aanwezig is Suzan van Iersel. Zij werkte als medewerkster van de burgemeester aan het bidbook. "De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om met een mooi en creatief voorstel te komen. Dit is een voorstel waarin we niet alleen Den Bosch presenteren, maar ook Brabant. En eindelijk mogen we onze plannen gaan presenteren", vertelde Van Iersel woensdagmorgen in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

Concurrentie

Den Bosch heeft veel concurrentie. Zo zijn ook de steden Maastricht, Rotterdam, Arnhem en Utrecht nog in de race. Ook zij moeten hun plannen woensdagmiddag voor twaalf uur inleveren bij de AVROTROS, NPO en de NOS. Alle steden komen daarom met hun teams naar Hilversum, behalve Utrecht. “Zij sturen een koerier”, vertelt een woordvoerder van de NPO.

Maastricht komt met een delegatie van vijftig mensen naar Hilversum. Die delegatie reisde af in de bus van André Rieu. De gemeente Arnhem is ook met een speciale songfestivalbus onderweg naar Hilversum.

Met name Maastricht en Rotterdam doen er van alles aan om op te vallen. Zo is volgens verschillende media Maastricht de gedoodverfde winnaar. Het Algemeen Dagblad meldde dinsdag dat Rotterdam 15 miljoen euro overheeft voor het evenement.

"Deze verhalen horen wij ook, maar wij gaan uit van onze eigen kracht en financiering. Het is niet nodig om onszelf al te verkopen. We zijn ervan overtuigd dat ons bidbook dat vanzelf doet als we dat presenteren aan de organisatie."

Opgegeven

Ook Breda wilde kans maken op het songfestival, maar gooide de handdoek in de ring. De stad vond het evenement 'financieel te riskant', zo bleek vorige week. Ook Amsterdam en Den Haag zagen af van de organisatie.

Deze zomer bezoekt de AVROTROS alle locaties die een bod hebben uitgebracht. Na de zomer wordt besloten welke stad in mei 2020 gaststad wordt. Dat wordt dan het eerste Eurovisie Songfestival in Nederland in 39 jaar.