Een bevalling, tienduizenden liters urine en heel veel afval: dit was de Tilburgse Kermis 2019

Dit zijn de opvallendste cijfers van de Tilburgse Kermis 2019:

Meest opvallend feitje dit jaar: bij een vrouw braken op de kermis haar vliezen

Of de kermisbaby een jongen of een meisje is, is niet bekend. "Het enige wat we weten is dat op de kermis haar vliezen braken en dat ze is afgevoerd naar het ziekenhuis", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. Ook zij zijn erg benieuwd naar het eerste kermiskindje.

Heet, heter, heetst

Roze Maandag was uiteraard een van de 'hete' hoogtepunten. De dagen daarna steeg de hitte naar ultiem record en dat konden de exploitanten goed merken. Het gezegde 'vrouwen bloot, handel dood' ging helaas ook voor hen op. Sommige ondernemers spraken van een dramatische kermis, toch prees de kermiswethouder dat veel exploitanten ondanks de hitte positief bleven.

Dit jaar waren er hachelijke momenten voor de inzittenden van de zweefmolen. Zij zaten een halfuur vast op tachtig meter hoogte. En de exploitanten van Muizenstad besloten hun attractie te sluiten na kritiek van een dierenactiviste. Verder meldt de politie dat tijdens de Tilburgse kermis twee agenten zijn aangevallen.

Overlijden Joris de Greef

Verdrietig nieuws was voor de vrijwilligers van Kermis FM: een van hun vaste waarden Joris de Greef (42) kwam bij een auto-ongeluk om het leven. "Bizar en niet voor te stellen", zei kermiswethouder Dols terugkijkend op deze editie.