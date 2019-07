316 ongelukken in een jaar tijd: hier gaat het het vaakst mis op de A67 [KAARTJE]

Dat er vaak ongelukken gebeuren op de A67 hebben we deze week weer gemerkt. Maandag ging het zelfs vier keer mis, waarvan één keer met dodelijke afloop. Op welke stukken van de snelweg gebeuren de meeste ongelukken?

De A67 is op de meeste stukken een tweebaansweg en er rijdt veel vrachtverkeer. Tel daarbij op de korte invoegstroken en het feit dat het verkeer op de weg de afgelopen jaren met dertig procent is gegroeid en je begrijpt waarom er vaak ongelukken gebeuren.

Van de grotere ongelukken hoor je natuurlijk veel in de media, maar er vinden ook veel kleine botsingen plaats. Omroep Brabant keek naar de cijfers en bracht in kaart hoe vaak het in een jaar tijd allemaal mis ging, en waar.

Andere wegen nog erger

De cijfers van 2018 zijn nog niet bekend, we baseren ons op de cijfers over 2017, verstrekt door Rijkswaterstaat. Op de A67 gebeurden toen 316 ongelukken, waarvan 163 keer op het Brabantse deel.

Op het Brabantse deel van de met de A67 vergelijkbare A58 gebeurde in hetzelfde jaar 452 ongelukken, maar dit stuk is wel bijna dubbel zo groot als de A67. Op de A27, het Brabantse deel is iets korter dan het Brabantse deel van de A67, ging het zelfs vaker mis, 177 keer.

Bladel en Asten

De plekken waar in 2017 de meeste ongelukken plaatsvonden, zijn Asten (32 keer) net voorbij Eindhoven, en Bladel (31 keer) bij de Belgische grens. Het gaat dan om beide rijrichtingen.

Bij Waalre is het met vier ongelukken beduidend rustiger. Ook het stuk snelweg bij Veldhoven scoort relatief laag met tien ongelukken.

Limburg

Op het Limburgse deel van de A67 is de situatie nog zorgwekkender. Bij Venlo ging het maar liefst 94 keer mis, bij Peel en Maas vonden 39 ongelukken plaats.

Bekijk alle cijfers op de kaart, de locaties zijn bij benadering: