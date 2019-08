Weekend wordt tropisch, maar Den Bosch kijkt uit naar Winterparadijs: Joris' Kerstboom komt terug

Wat een verschil met vorig jaar. Toen zag het er zelfs een tijdje naar uit dat er in hartje Den Bosch helemaal geen winters festijn zou plaatsvinden. Zowel organisatorisch als financieel leken de gemeente, horeca en andere partijen het niet eens te kunnen worden.



Financieel risico

Ditmaal durft de gemeente het zelfs aan om het licht op groen te zetten, terwijl er een gat is van 30.000 euro. Burgemeester en Wethouders laten weten dat ze dit risico kunnen verkleinen door nog meer sponsors aan te trekken. Vooralsnog staat het college garant voor de 30 mille.

Nog een meevaller voor de organisatoren: Joris’ Kerstboom gaat Den Bosch niets kosten. KRO-NCRV vraagt geen financiële bijdrage voor de boom waar mensen op kaartjes de meest persoonlijke boodschappen kunnen achterlaten.



Nog vier maanden wachten

Het Bosch’ Winterparadijs begint op 8 december en gaat tot en met 5 januari 2020 duren. De organisatie van de ijsbaan en het horecapaviljoen worden uitbesteed aan de gezamenlijke horeca en een bedrijf, dat ervaring heeft met typische Bossche evenementen als Theaterfestival Boulevard en Jazz in Duketown. Over nog geen vier maanden zorgen ze ervoor dat Den Bosch, waar het de komende dagen zomers is, een winterse aanblik zal krijgen.

Theo Bovens kijkt er naar uit, al kan hij ook genieten van deze tijd van het jaar. "Ik ben namelijk ook een zonaanbidder", vertelt de Bosschenaar, die vorig jaar in het nieuws kwam, omdat hij een alternatief winterfestijn had bedacht. De gemeente was hier zo blij mee dat ze hem deze week heeft bijgepraat over het komende Winterparadijs. Ook is hem gevraagd opnieuw een wijkfeest te organiseren en is hem hiervoor medewerking toegezegd. Bovens is er direct mee aan de slag gaan. Voor hem begint de kerstperiode overigens al in oktober. Aan het begin van die maand is hij jarig en dat is voor hem reden om dan al thuis de kerstboom te zetten. Het kan altijd gekker.

