Primeur voor Tilburg: studenten gaan (tijdelijk) wonen op universiteitsterrein

Wonen op een campus is niks bijzonders voor de Technische Universiteit in Eindhoven. Zeker tien jaar wonen er al studenten in spaceboxen of appartementen op het universiteitsterrein. Vanaf half september gebeurt dit ook op grond van de Tilburg University. Tegen die tijd is een leegstaand pand van de universiteit omgezet in een complex van bijna honderd kamers voor buitenlandse studenten.

Camelot Beheer gaat hiervoor zorgen, zo is vrijdag officieel bekend gemaakt. De vastgoedbeheerder wil met de volledig gemeubileerde en gestoffeerde kamers internationale studenten te hulp schieten. Voor een groot deel van hen staat het zoeken naar geschikte woonruimte gelijk aan het zoeken naar een speld in een hooiberg. Er werd zelfs een studentententenkamp opgezet.

Student in huis

De aanstaande bewoners verblijven nu nog in hotels, als Auberge du Bonheur in Tilburg, zo weet het CDA-raadslid Ton Gimbrère. Hij kwam onlangs met het initiatief op de proppen om studenten in huis te halen. Gimbrère heeft het geweten. Op een informatiebijeenkomst kwamen zeker honderd man af en (in)direct kreeg hij zelf ook diverse reacties. “Zelf heb ik een student uit Colombia in huis genomen, mijn broer heeft woonruimte beschikbaar gesteld voor een Turkse student en mijn zus is gastvrij voor een Koreaanse. En zo hebben meer mensen op ontzettend leuke wijze iets van zich laten horen.”

Het raadslid is ‘hartstikke blij’ met alle positieve aandacht en het aanbod van Camelot. “Maar”, laat hij ook weten, “het zijn druppels op de gloeiende plaat, flinke weliswaar, net als de hotelkamers, al lijken me die een dure oplossing.”



Tijdelijke aard

Een woordvoerster van de Tilburg University voegt eraan toe dat de opvang op de campus van tijdelijke aard is. Ook zij meldt dat ondanks alle initiatieven, waaronder de huisvesting van 87 buitenlandse studenten in bungalows van Beekse Bergen, mogelijk niet iedereen woonruimte zal vinden.



“We zien dat de capaciteit snel omhoog moet”, aldus de woordvoerster. Zij wijst onder meer op de plannen van vastgoedontwikkelaar Magis om de komende jaren nog meer appartementen op de markt te brengen om zo het groeiend aantal studenten een dak boven het hoofd te kunnen bieden.



Driehonderden woningen erbij in Eindhoven

Wonen op de campus is ook in Eindhoven overigens niet voldoende om alle kamernood te lenigen. Onlangs werd bekend dat de stad er nog dit najaar driehonderd studentenflatwoningen bijkrijgt. Hiervoor wordt sinds enige weken een nu nog braakliggend terrein aan de Insulindelaan ingericht. Woningbouwbedrijf Vestide wil er vanaf oktober tijdelijke woonunits speciaal voor buitenlandse studenten plaatsen.



De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu is blij, maar hij beseft ook dat het ‘een kortetermijnklapper’ is. Waar hebben we dat eerder gehoord?

