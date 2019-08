Waarom voetbalt iemand met een egel of schiet iemand een kat dood met een luchtbuks?

EINDHOVEN -

Een kat doodschieten met een luchtbuks in Schijndel, een levende goudvis opdrinken in Tilburg, voetballen met een jonge egel in Oss: de afgelopen week waren er weer verschillende gevallen van dierenmishandeling. Wat bezielt ‘zulke mensen’? Nienke Endenburg is coördinator van het Landelijk Expertcentrum Dierengeweld en krijgt die vraag bijna iedere dag. “Zulke mensen? Dat is juist het probleem. Het gaat niet om één duidelijke groep.”