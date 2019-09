300 vrachtwagens gaan eindelijk 'troep' van TUF Recycling opruimen

De eerste vrachtwagens zullen om halfnegen 's ochtends al vertrekken. Als alles mee zit, zal de een na de ander vertrekken met kilo's zand en rubber. De vrachtwagens kunnen het terrein nog niet op, omdat dit vol met kunstgrasmatten en bergen infill ligt. Daarom worden er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen op industrieterrein Tichelrijt, waar TUF gevestigd is.

"De eerst paar vrachtwagens zullen op de openbare weg gevuld worden. Daar zal een verkeersregelaar bij staan. Als er ruimte vrijkomt op het terrein, kunnen de vrachtwagens wel naar binnen rijden", legt gemeentewoordvoerder Mark van Rijen uit. "Die tijdelijke verkeersmaatregelen zullen hoogstens een paar dagen duren", verwacht hij.

'Duurt geen maanden'

Hoelang het afvoeren precies gaat duren, is volgens de gemeente Dongen nog niet te zeggen. "We kunnen hier geen tijdsprognose aan verbinden. Maar het is een kwestie van zo kort mogelijk. We hebben het hier niet over maanden."

Het is voor de afvoerders van de troep nog niet duidelijk wat ze precies in de bergen zand en rubber zullen aantreffen. "Dat komt onder meer doordat het van de buitenkant niet te zien is wat er allemaal binnenin de berg zit. Als ze daar stukken kunstgras of iets anders vinden, dan moeten ze dat eerst van elkaar scheiden voor de infill wordt ingeladen", legt hij uit.

Zo zag het er vorig jaar bij TUF Recycling uit

Groeiende bergen

TUF Recycling is een bedrijf dat vooral op papier kunstgrasmatten recyclede, zo toonde onderzoeksprogramma Zembla in september vorig jaar aan. TUF verzamelde de matten, klopte ze uit en scheidde daarna het zand en rubber van de groene matten. Maar van recyclen was op die locatie absoluut geen sprake. Na een grote brand, in oktober vorig jaar, is het bedrijf gesloten.

De bergen kunstgras en infill groeiden en groeiden. Eind vorig jaar legde de gemeente Dongen daarom meerdere lasten onder bestuursdwang op. Die hielden onder meer in dat het bedrijf niet meer infill en kunstgrasmatten mocht opslaan, dan in de vergunning was toegestaan.

Vanaf woensdag werkt TUF dus aan het terugbrengen van de berg infill. Wanneer de teveel opgeslagen kunstgrasmatten worden afgevoerd, is nog niet bekend.