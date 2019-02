Dongen nog zeker twee jaar opgescheept met berg kunstgrasmatten van TUF Recycling

De gemeente Dongen zit nog zeker een à twee jaar opgescheept met de berg kunstgrasmatten van TUF Recycling. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat er tot die tijd nog geen structurele oplossing is in Nederland voor het recyclen van de matten. Daardoor kan Dongen het bedrijf niet dwingen om de berg af te voeren.

De gemeente had TUF Recycling een zogenoemde last onder bestuursdwang opgelegd om de grote hoeveelheid matten die ligt opgeslagen aan de Vierbundersweg, terug te dringen en af te voeren. “Maar ik kan niet tegen TUF zeggen dat zij een deel van de berg moet afvoeren, als daar geen oplossing voor is”, zegt burgemeester Marina Starmans in reactie tegen Omroep Brabant. “Dat is juridisch niet houdbaar.”

Matten blijven liggen

“Voorlopig blijven de matten liggen waar ze nu liggen en volgen wij nadrukkelijk de ontwikkelingen in de markt”, aldus Starmans. De burgemeester heeft er wel goede hoop op dat er al eerder dan over twee jaar nieuwe initiatieven voor kunstgrasrecyling in Nederland in bedrijf gaan.

“We blijven het nauwlettend volgen. Tegen die tijd moeten we dan goed onderhandelen over hoe die nieuwe initiatieven ons gras gaan verwerken. We moeten gewoon afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Hoe vervelend dat ook is.”

Ondertussen heeft Dongen nog een aantal andere lasten onder bestuursdwang lopen tegen TUF Recycling. Zo moet voor 1 april het teveel aan zand en rubber dat op het terrein ligt worden afgevoerd. Of het bedrijf zich aan die last gaat houden, betwijfelt de burgemeester.

"Ik heb er altijd hoop op maar tot nu toe heeft het bedrijf niet uitgeblonken in het oplossen van de problemen." Op 1 februari verstreek al een eerdere last waarbij het bedrijf onder meer de bergen zand en rubber moest afdekken. Dat is toen niet gebeurd. Wel nam het bedrijf maatregelen tegen vervuiling van de grond.

Onderzoek

Staatssecretaris Van Veldhoven liet onderzoek doen naar de mogelijkheden voor recycling van kunstgras in binnen- en buitenland. In Nederland blijken er geen opties meer te zijn. TUF Recycling zelf ligt stil, en dat geldt ook voor concurrent Vink in Barneveld.

Wel is er in Denemarken een bedrijf dat kunstgrasmatten verwerkt. Maar het kost veel geld om de Nederlandse matten naar Scandinavië te vervoeren. Ook zou het Deense bedrijf volgens het onderzoek niet genoeg capaciteit hebben om de grote stapel Nederlandse matten te verwerken.

Brand

Bij het bedrijf aan de Vierbundersweg brak op donderdagavond 11 oktober een grote brand uit. Daarvoor was TUF al in opspraak geraakt, omdat er structureel meerdere wetten en milieuregels zouden worden overtreden. Op de avond van de brand zou de gemeenteraad over het bedrijf spreken. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.