Dorst blijft de komende tijd nog wel even trillen: 'Het gaat allemaal veel te langzaam!'

Waarom moet het toch allemaal zo ontzettend lang duren? Bewoners uit Dorst werden woensdagavond bijgepraat door de NS en ProRail over de trillingen in hun huizen. Het probleem is duidelijk, de zogenoemde TRAXX-locomotief. Maar de oplossing laat al meer dan twee jaar op zich wachten. En het is nog maar de vraag of de woensdag aangekondigde maatregelen iets gaan oplossen.

De zaal in Dorst zit vol. Want het probleem leeft ontzettend in het dorp, weet Dion van der Sanden van de actiegroep Dorst Trilt. Hij is een van de mensen die als vertegenwoordiger van een actiegroep om de tafel zit met NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij is gematigd positief over de aangekondigde maatregelen. “Het gaat er natuurlijk wel om waar en op welke termijn ze uitgevoerd gaan worden”, aldus Dion. “En dan is het ook nog maar de vraag of ze iets gaan uithalen.”

Scheuren

Het probleem van de trillingen speelt langs de hele Brabant Route. Sinds 2017 trilt het er zo erg dat er scheuren in huizen ontstaan en dat mensen ’s nachts geen oog meer dicht doen. Het staat vast dat het vooral komt door het gebruik van de zogenoemde TRAXX-locomotief. ProRail weet niet precies hoe ze het probleem op een betaalbare manier kunnen oplossen. Ze deden al proeven met een kunststof wig die tussen de spoorrail en de dwarsligger werd geschoven, maar dit hielp niet genoeg.

Woensdag werd er een pakket aan nieuwe maatregelen aangekondigd. Treinen gaan tussen Breda en Boxtel zachter rijden. Tussen de spoorstenen wordt een soort schuim gespoten, waardoor de bodemspanningen onder het grind lager moeten worden. Ook wordt een overweg met een betonnen bevloering vervangen door een bevloering met massief rubberen platen. Daarnaast wil ProRail een test gaan doen met een soort 'kussentjes' die onder de dwarsligger worden bevestigd, waardoor de trillingen zouden moeten afnemen. Maar ProRail vertelt woensdagavond ook dat zij ook niet precies weten wat er gaat werken. En daarom is het ook nog een proef.

Traag

Waar de bewoners vooral over vallen is dat het niet duidelijk is wanneer ze kunnen beginnen met de proeven. En dat is tekenend voor het hele proces. De bewoners willen dat het probleem snel wordt opgelost, maar de processen bij ProRail en het ministerie zijn traag en stroperig. Bart van der Ven van de actiegroep Rijen Trilt: Ik zit er wat dichter bovenop, omdat ik met de partijen om de tafel zit. Daarom zie ik nu dat die processen allemaal langdurig zijn, maar voor de bewoners is het echt niet te begrijpen.”

Annie Verhoeven van de actiegroep Oisterwijk Trilt vindt het ook allemaal veel te traag gaan. Ik ben blij dat er nu wel mogelijkheden zijn en dat er onderzoeken gestart worden. Maar het gaat gewoon niet snel genoeg. Er zijn al zoveel onderzoeken gedaan en er is al zoveel kennis bij ProRail en is er eigenlijk nog niks gebeurd.