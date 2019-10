Man reed door rood toen hij 17-jarige fietsster doodreed, acht maanden celstraf

DEN BOSCH -

Een 38-jarige man uit Den Bosch heeft acht maanden celstraf gekregen omdat hij in december een 17-jarige meisje uit Rosmalen heeft doodgereden. Van de straf is de helft voorwaardelijk. De automobilist reed door rood op de Harendonkweg in Den Bosch. Na het ongeluk liet hij het slachtoffer achter en reed door. Het meisje overleed later in het ziekenhuis.