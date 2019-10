Terugblik: een jaar na de brand bij TUF Recycling is het puin nog niet geruimd

Op het terrein bleek 10.000 ton infill te liggen, een mengsel van zand en rubber. Dat terwijl het bedrijf maar een vergunning had voor de opslag van 7500 ton. Het infill dat op het buitenterrein lag is nu weggehaald, maar binnen in het pand ligt nog steeds te veel, al weet niemand precies hoeveel.

Misschien was er maar een persoon die wist dat het opruimen van de troep maanden zou duren, burgemeester Marina Starmans.

Toen ze 's nachts gealarmeerd werd over de brand, verwachtte ze al een lange nasleep. “Ik wist dat TUF in zwaar weer zat. Daarom waren we al bezig met een bestuursdwangprocedure toen de brand uitbrak. Het is een heel lastig dossier.“

Tekst gaat verder onder de foto.

Het bedrijf ging in oktober in vlammen op.

Uitzending van Zembla

TUF Recycling kwam in september 2018 al in het nieuws na een uitzending van Zembla. Het bedrijf zou structureel meerdere wetten en milieuregels overtreden. De kunstgrasvelden lagen torenhoog op het terrein zonder de juiste vergunning, het kunstgras zou worden doorverkocht aan particulieren en worden gedumpt in het buitenland.”

TUF had het volgens documenten al twee jaar aan de stok met de inspectie en de Omgevingsdienst.

De burgemeester van Dongen zei in Zembla dat ingrijpen bij TUF de gemeente met een probleem opzadelt. “We hebben er ook niets aan als het bedrijf failliet gaat. Bovendien komen we te zitten met een heel groot terrein dat vol ligt met matten”, aldus Starmans toen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Burgemeester kijkt terug

Ook nu ze een jaar na de brand terugblikt, denkt Starmans dat de gemeente niets aan de problemen bij TUF had kunnen doen. “Voor de buitenwereld is dat heel moeilijk om te begrijpen. Maar bestuursrechtelijke procedures duren nu eenmaal zo lang, dat is een drama. Misschien zou je daar als overheid eens naar moeten kijken. Aan de andere kant is het goed voor een ondernemer dat er bescherming is en dat zijn bedrijf niet zomaar gesloten kan worden.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Kunstgras bij TUF in Dongen (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Zoiets als met TUF zou opnieuw kunnen gebeuren, denkt Starmans. “Eens in de zoveel tijd gebeurt zoiets als dit. Als gemeente kun je alleen controleren, je bevindingen melden aan het bedrijf en het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom bekendmaken. Bijna ieder bedrijf zal dan naar de commissie bezwaar en beroep stappen of uiteindelijk naar de rechter.”

Starmans kijkt 'terug op een bewogen jaar waarin veel gebeurd is'. “Je leert heel veel in bestuursrechtelijke zin, hoe nu verder met hele gang van zaken bijvoorbeeld. Maar ik blijf goede hoop houden op een oplossing en hoop dat er in Nederland een oplossing komt voor het kunstgrasprobleem. Er was natuurlijk al een protocol, maar TUF kreeg het proces niet onder controle.”

De opruimwerkzaamheden

De loods die een jaar geleden uitbrandde is letterlijk 'uitgegraven'. Voordat het infill aan de buitenkant weg was, kon de opruimploeg van ASIR dat het materiaal weghaalt er niet bij.

Maar het pand mag nog niet betreden worden, voordat duidelijk is dat het veilig is. Starmans: “Sommige stapels drukken tegen de muren aan die nu krom staan. We moeten kijken of de wanden gestut moeten worden, om instortingsgevaar te voorkomen als het infill weggehaald wordt.”

Mogelijk wordt ASIR, het bedrijf dat nu het infill weghaalt, op termijn ook permanent actief op de locatie van TUF in Dongen. Het bedrijf heeft de intentie om daar kunstgras te gaan recyclen, zei ASIR's advocaat Peter Fousert in september. Hoe het met die plannen staat is onduidelijk, ondanks meerdere pogingen wilde Fousert niet reageren.