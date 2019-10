In een drugslab ligt de dood op de loer, maar criminelen werken steeds vaker met nieuwste snufjes

Een drugslab is altijd gevaarlijk. De politie waarschuwt er terecht voor in allerlei publiekscampagnes. Het is een chemische fabriek die vaak op een plek zit waar je hem niet verwacht en waar geen enkele controle is. Een plek waar ze binnen ook niet met de regels omgaan zoals het hoort. Etiketten die nep zijn, stoffen die bij mengen ontploffen. Linke soep, letterlijk.

Folder publiekscampagne Oost-Brabant voorjaar 2019

In Roosendaal werd begin dit jaar het 'speeltuinlab' gevonden en daar was het duidelijk een keer fout gegaan binnen, aan de brandplek te zien.

Toch gebeuren er opvallend weinig ongelukken in labs. Er zijn meer hennepkwekerijen die in brand vliegen dan druglaboratoria. Nou zijn er ook meer kwekerijen, maar het valt wel op.

Eerder namen we een kijkje in een amfetaminelab in Esch. bekijk de video en lees hieronder verder.

Drie mannen omgekomen

De afgelopen jaren vielen er vaker doden. Het laatst bekende incident was in januari, in het Belgische Hechtel-Eksel. Toen overleden drie mannen uit Eindhoven en omgeving, vermoedelijk door verstikking En vorig jaar zomer stierf een man in een garagebox-drugslab in Geldrop.

Politiespecialisten wijzen er vaak op dat het komt door geklungel met chemische stoffen door prutsers zonder kennis. Gaat het mis, dan gaat het ook goed mis. Sommige koks denken dat een gelaatsmasker alle gevaarlijke stoffen tegenhoudt. Helaas. Het is ook geen zuurstofmasker.

'gasmasker' of gelaatsmasker door politie in beslag genomen

'Vroeger' was de laborant vaak een gediplomeerd chemicus, 'een professor'. Nu zijn het hulpjes die het spul koken dankzij een instructiebriefje van een expert, of gewoon via een linkje opYoutube. Dat beeld heeft de recherche. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Wat gaat er dan mis?

Gebrek aan ventilatie

Gebrek aan ventilatie is een belangrijke oorzaak. De chemische stoffen ruiken nogal opvallend. Als je aan het koken bent mogen de buren dat natuurlijk niet ruiken. Bij het koken gebruiken de laboranten flinke gasbranders. Maar koken met de ramen en deuren dicht is natuurlijk link.

Gasbrander uit lab Zwingelspaan

De grote gasbranders trekken zuurstof uit de lucht en daardoor stik je langzaam, zeker als er koolmonoxide ontstaat. Dat is reukloos en leidt in een afgesloten ruimte al snel tot bewusteloosheid en de dood.

Slapen bij de pruttelende pannen

De politie vindt regelmatig in drugslabs tuinstoelen en matrassen. Die zijn voor laboranten. De koks doen wel eens een dutje terwijl de pannen staan te pruttelen. Het is dan ook niet gek dat de doden 's nachts vallen. Ze slapen dan.

Ook in het lab van Zwingelspaan van afgelopen zomer wijst alles er op dat de koks er langer waren, misschien ook in de nacht. Een van de in beslag genomen voorwerpen was een tuinstoel.

Tuinstoel gevonden in drugslab Zwingelspaan

En bij dat lange verblijf in een afgesloten ruimte kan het fout gaan. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Mogelijk komt dat, omdat criminelen genoeg geld hebben om te investeren in fatsoenlijke ventilatiesystemen. Die voorkomen ontdekking en ze zorgen voor een veilige werkomgeving. En dat is belangrijk voor de drugsmaffia.

In het drugslab dat afgelopen zomer in Zwingelspaan, gemeente Moerdijk, werd gevonden werd dat nog eens duidelijk. Dat was uitgerust met degelijke veiligheidsmaatregelen, zelfs brandblussers. Er hing ook een ventilator waarmee je de luchtdruk kunt regelen in het lab. Dat apparaat kan de ruimte 'ontgassen'.

Uitgebreid ventilatiesysteem in lab Zwingelspaan

Je zou het 'innovatie' kunnen noemen. En dat is zorgwekkend. Want daarmee schermen ze hun werk nog beter af en wordt de kans op ontdekking een stuk kleiner.

