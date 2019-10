Regenboog-zebrapaden waar pastoor Oudenbosch om werd bedreigd, zijn klaar

De pastoor kwam tijdens de jaarlijkse carnavalsmis dit jaar met het initiatief voor de bijzondere oversteek en begon een petitie. Prasing vond dat er te hard werd gereden in het verkeersluwe centrum van het dorp. Bovendien wilde hij duidelijk maken dat iedereen welkom is in de kerk. Of je nu homo, lesbienne, biseksueel of transgender bent.

Respectvol

Als dorp kunnen we laten zien dat we op een open, toegankelijke en respectvolle manier met elkaar willen omgaan. Als dorp kunnen we nu een mooi statement maken", liet de pastoor eerder weten over zijn 'gedroomde' entree.

De pastoor wilde dan ook dat het regenboogzebrapad tussen zijn kerk en het Jezuïetenplein kwam te liggen. Na berichtgeving over het idee van Prasing op Omroep Brabant, kreeg het initiatief landelijke aandacht. Er laaide een discussie op en er kwamen veel positieve, maar ook negatieve reacties binnen. Protestgroepen kwamen naar de kerk voor een actie. De pastoor werd zelfs bedreigd.

Niet één, maar twee

De gemeente heeft besloot niet één, maar zelfs twee regenboogzebrapaden aan te leggen. Omdat de oversteek voor de kerk te gevaarlijk was vanwege een laad- en losruimte voor vrachtwagen, liggen de paden nu op de Zandeweg en de Bosschendijk. De kleuren kwamen daar op de asfaltwegen ook beter uit dan op de klassieke klinkers voor de kerk.

Een regenboogzebrapad wordt op de weg geschilderd om aandacht te vragen voor diversiteit en acceptatie van lhbt’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen).