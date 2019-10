Grote paniek rondom bloedprikbende, wat weten we tot nu toe?

Brabant is sinds een ruime week in de ban van de bloedprikbende. Brutale oplichters komen via een babbeltruc bij ouderen binnen om zo even later de rekening te kunnen plunderen. Het zorgt voor alertheid en zelfs voor paniek bij sommigen, blijkt ook uit een groot misverstand van donderdagochtend. Daarom de feiten op een rij.

23 oktober

Op 23 oktober wordt bekend dat een Eindhovense man van 90 jaar een weekje daarvoor slachtoffer is geworden van een nieuwe babbeltruc. Een man en een vrouw doen zich voor als verplegers en moeten bloed afnemen bij de man omdat er zogenaamd een gevaarlijke griepepidemie heerst. Het slachtoffer moet een euro pinnen voor medicijnen. Op die manier kan de bende alle gegevens van de bankpas kopiëren. Even later wordt de complete bankrekening van het slachtoffers geplunderd.

De politie heeft het over een bende die al op andere plekken in Nederland toesloeg met dezelfde babbeltruc. In Utrecht werden eerder al drie mensen slachtoffer. Dat gebeurde half september en op 14 en 16 oktober. De politie waarschuwt: ‘Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen’.

25 oktober

Er komt al snel een foto naar buiten van de twee daders die 4000 euro aftroggelden van de Eindhovense hoogbejaarde man. De foto van de man en de vrouw komt op 25 oktober naar buiten, maar de politie vermoedt dat de bende groter is. Volgens de politie gaat het om één groep die in wisselende samenstelling opereert. Berichten over de bloedprikbende worden massaal gedeeld op sociale media.

Diezelfde avond nog zegt een vrouw in Goirle tegen Omroep Brabant dat de bende eerder die week bij haar in de wijk probeerde toe te slaan. De pogingen van de bende mislukten.

29 oktober

Op 29 oktober besteedt Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht aan de zaak. In de uitzending wordt bekend dat de bende zich niet alleen als bloedprikkers voordoet, maar dat ze ook in supermarkten en winkels toeslaan. Leden van de bende kijken pincodes af, volgen slachtoffers naar huis, praten zichzelf naar binnen en stelen de pinpas. De politie brengt nog een foto van een derde dader naar buiten.

Een oudere dame uit Zevenbergen kreeg diezelfde dag nog zo’n 'bloedprikker' aan de deur, zegt ze. Gelukkig had deze vrouw het op tijd door en gooide ze de deur dicht.

31 oktober

Op donderdag 31 oktober belt een vrouw in Eindhoven de politie. Er zou een nepbloedprikker aan de deur hebben gestaan. Er gaat een Burgernetmelding uit, maar even later blijkt uit onderzoek van de politie dat het om een groot misverstand gaat. Het bleek om een onbekende buurvrouw te gaan die iets kwam ophalen.

Het laatste incident laat zien dat de alertheid groot is bij mensen. De politie zegt dat de bloedprikbende inderdaad het 'gesprek van de dag is'. "Je hoeft het woord maar te noemen en iedereen weet waar het over gaat." Het spreekt voor zich dat het zorgt voor meer alertheid bij mensen. "We nemen die mevrouw van donderdagochtend niets kwalijk. Mensen moeten goed nadenken voordat ze iemand binnenlaten en bij twijfel niet doen."

De politie blijft benadrukken dat mensen bij twijfel de politie moeten bellen. Ze krijgen liever een telefoontje te veel dan eentje te weinig, aldus de woordvoerder.