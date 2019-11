'Wildwestschietpartij' in Veldhoven: politie pakt achtste verdachte op

Ook een bushokje in Veldhoven moest eraan geloven. (Foto: Archief/Sem van Rijssel)

VELDHOVEN -

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden vanwege de 'wildwestschietpartij' van afgelopen zondag in Veldhoven. Het gaat om een 45-jarige man uit Veldhoven. Hij is de achtste verdachte in deze zaak.