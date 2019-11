Operatie Alfa is ongewoon en dendert maar door

'Een omvangrijk onderzoek dat al langere tijd loopt'. Zo omschrijft de politie deze zaak. Ze houden de criminele familie R. uit Oss en hun handel en wandel al lang in de gaten. En wat gebeurt er als je genoeg bewijs hebt om ze aan te houden? Dan pak je ze op.

Arrestaties en zoekingen

Dat gebeurde op woensdag 13 november. Drie man gingen in de boeien, onder wie hoofdverdachte Martien R. (48). Eerst de mensen dan de spullen.

Meteen startte een zoekactie die de speurders in Oss, Berghem, Macharen en Oijen en omgeving bracht maar ook in Friesland. De buit was indrukwekkend: een arsenaal aan oorlogswapens, drugs, grondstoffen en geld. Soms verstopt in ondergrondse ruimtes. Met verdachten die geïsoleerd in hun cel zitten en niks kunnen verstoren en een OM dat strak de regie in handen heeft.

Daarmee lijkt Alfa op een gangbaar onderzoek naar zware criminaliteit. Wel met maar weinig verdachten: drie man, en een vierde die voortvluchtig is.

Vreemd

Wat het ongewoon maakt is de manier van zoeken: dagenlang, van plek naar plek. Een 'enorme organisatie met 'meerdere fases', zo noemt de politie het zelf. Zonder verder uit te leggen waarom juist deze stapsgewijze aanpak wordt gevolgd.

Want er zit iets vreemds aan.

Verrassing

Normaal verzamelt de politie in stilte het bewijs en dan volgt het verrassingseffect van de 'klapdag' en trekken ze alles uit de kast.

Dat gebeurde ook bij de grootste politieoperatie ooit in in Nederland, in april 2016. Het zwaartepunt van Operatie Explorer lag in Brabant. 1500 medewerkers van politie, OM, gemeenten en FIOD kwamen toen in actie rond onderwereldloket 'Trefpunt' in Best, een verhuurbedrijf voor feestspullen. In binnen en buitenland werden 56 mannen en vrouwen opgepakt. 124 panden werden doorzocht.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het gesloten pand in Best. (Foto: Omroep Brabant)

Het bedrijfje was jarenlang afgeluisterd en de recherche werd overspoeld door gesprekken. In het onderzoek kwamen meer dan zeshonderd personen in beeld. In november van dat jaar kreeg 'Trefpunt' ook nog een vervolg met 300 opsporingsambtenaren, arrestaties en doorzoekingen.

Bewijsmateriaal verstoppen

Klapdagen moeten voorkomen dat verdachten de bui zien hangen en illegale spullen gaan verstoppen, wapens dumpen, sporen uitwissen of naar het buitenland vluchten.

Maar het lijkt soms net alsof dat risico bij Alfa niet bestaat. Het is een reeks van klapdagen: uitgesmeerd over intussen meer dan een week. Dat is ongewoon lang en het einde is nog niet in zicht. 'Of er nieuwe acties volgen moet blijken uit verder onderzoek', meldde de politie donderdag. Waarmee ze suggereren dat ze flexibel genoeg zijn om heel snel toe te slaan als ze wat onverwachts vinden.

Handgranaten

Vanaf dag één is iedereen die wat met de familie R. te maken heeft gewaarschuwd, zou je toch zeggen. Mensen hebben tijd gehad alle illegale spullen te verstoppen.

Na ruim een week duikt er toch nog steeds van alles op, tot handgranaten aan toe. Dat is moeilijk verklaarbaar. Tenzij je er van uit gaat dat de verdachten echt de enigen waren die er bij konden. Maar dat is gissen en je moet dat wel bewijzen.

Als de stofwolken van de dagenlange acties zijn opgetrokken, is het aan politie en justitie om er een goed onderbouwd dossier van te maken.

(On)zichtbaar

Het belangrijkste is de wapens, geld en drugs te linken aan de verdachten. Het kan niet anders of er moet al een eerste beeld zijn over hoe de vlag er bij hangt.

Bij politie en OM willen ze ook hierover niks zeggen behalve dan dat er sprake is van 'honderden medewerkers die er zichtbaar en onzichtbaar aan werken'. Voorlopig nog vooral heel zichtbaar.

LEES OOK: Operatie Alfa tot nu toe: alles uit de kast in onderzoek naar 'Godfather' Martien R.