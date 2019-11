Vuurwerkslachtoffer (15) had Cobra bij zich in de klas, melden bronnen aan school

DONGEN -

De drie jongens die woensdag gewond raakten bij het afsteken van vuurwerk in Dongen, zaten bij elkaar in de klas op de Prinsentuin, een VMBO school in Andel. Er gaan geruchten dat een van de jongens het vuurwerk mee naar school genomen zou hebben. "Die geruchten kennen we, we zijn dit nu aan het onderzoeken", aldus de school tegen Omroep Brabant.