Brabantse horeca merkt personeelstekort politie nu al: 'Misschien moet er eerst iets ergs gebeuren'

De horeca in onze provincie merkt nu al dat de politie kampt met een personeelstekort. Burgemeesters van de grote steden in Brabant luidden donderdag de noodklok over het tekort bij de politie. Dit tekort kan gevolgen hebben voor de inzet tijdens voetbalwedstrijden, evenementen en dus ook in de horeca: "De zichtbaarheid van de politie doet wat met het uitgaanspubliek."

"Binnen onze politie-eenheid kraakt, piept en knarst het al jaren. De rek is er echt wel uit", zei John Jorritsma, regioburgemeester van Oost-Brabant donderdag tegen Omroep Brabant. Ook andere burgemeesters luidden de noodklok over het aantal agenten dat, na de moord op advocaat Derk Wiersum, ingezet wordt voor het beveiligen van rechters, advocaten en officieren van justitie. Deze agenten kunnen daardoor minder tijd aan hun reguliere werk besteden.

Terugtrekkende beweging

Niki Hendriks vertegenwoordigt Noord-Oost Brabant voor Koninklijke Horeca Nederland. Ze merkt dat er minder politie te zien is bij de horeca: "Vroeger was er een speciale politiedienst, een politieauto speciaal voor de horeca. In heel veel gebieden is daar al op bezuinigd. Dat is wel heel vervelend."

Niet in elke gemeente zijn de problemen even groot. "Het varieert per gemeente, maar er is wel zeker een terugtrekkende beweging te zien", aldus Hendriks. Haar collega die over Midden- en West-Brabant gaat, Rini Boertjes, bevestigt dat beeld: "Straks met carnaval regelt de horeca zelf beveiligers. Die hebben een speciaal telefoonnummer van de politie zodat ze meteen komen als het echt mis gaat. Vroeger was de politie gewoon met veel man aanwezig, dat is niet meer."

'Misschien moet er eerst iets ergs gebeuren'

Hendriks gaat verder: "Op plekken waar al een tijdje geen calamiteiten zijn geweest, zie je dat er wordt bezuinigd op de inzet van politie tijdens horeca-avonden." Tijdens overleggen hoort ze vaak hetzelfde: "Misschien moet er eerst weer eens iets ergs gebeuren voordat de politie-inzet weer wordt verhoogd." Volgens haar is gebleken dat dit inderdaad zo werkt: nadat er een incident is geweest, neemt de aanwezigheid van de politie toe. "Heel spijtig dat het zo gaat, want de zichtbaarheid van politie doet echt wat met het uitgaanspubliek."

Boertjes noemt een incident in Roosendaal van niet zo lang geleden: "Toen was er een vechtpartij, maar op zo'n avond rijden maar drie politieauto's rond in dat deel van West-Brabant, dat is natuurlijk niks. Als je pech hebt, is de politie dan na een half uur een keer ter plaatse, dan is het kwaad vaak al geschied."