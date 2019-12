Onderzoek groepsverkrachting Den Bosch: eigenaar garagebedrijf was minderjarig

Dat de jongen ten tijde van de mogelijke groepsverkrachting 17 was, wil niet zeggen dat hij een lichtere straf krijgt. "De wet biedt de mogelijkheid om minderjarigen als volwassenen te straffen", aldus het OM. Of dat in dit geval ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk: "Dat is afhankelijk van de adviezen van derden."

Bijsturen van het gedrag

Kinderen tot 18 jaar vallen standaard onder het jeugdstrafrecht, daarna vallen ze onder het volwassenenstrafrecht. Maar als je 16 of 17 bent kun je ook veroordeeld worden volgens het volwassenenstrafrecht.

Die straffen zijn over het algemeen zwaarder. Het jeugdstrafrecht is gericht op het bijsturen van het gedrag en minder op vergelding. De ouders kunnen ook een rol spelen bij de straf. Als de rechter vindt dat een jeugdstraf niet past bij de geestelijke ontwikkeling of de ernst van een misdrijf kan hij ook kiezen het volwassenenstrafrecht toe te passen.

De 'feestruimte' naast de garage (Foto: Akker Makelaardij).

Twee mannen vrijgelaten

In de zaak werden acht verdachten opgepakt. De groepsverkrachting zou plaatsgevonden hebben in een feestruimte bij de garage. Twee van hen zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld. Onder hen is niet de 18-jarige eigenaar van het garagebedrijf waar de groepsverkrachting zou hebben plaatsgevonden. Hij zit nog vast.

Of de andere zes nog lager vast blijven zitten wordt later vandaag duidelijk.