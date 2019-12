Schoonzoon Klaas Otto gelinkt aan dodelijk drugslab in België

Zo zag het drugslab in Esch eruit. (Foto: Bart Meesters / Meester Multi Media)

De politie denkt dat er een verband is tussen diverse drugslabs in Brabant en België. Ze zouden zijn gerund door een 'grote en machtige misdaadorganisatie', zoals ze eerder werden genoemd. Een van de inmiddels 17 verdachten is Paul G. de schoonzoon van Klaas Otto.

Dinsdagochtend zijn er opnieuw invallen geweest in verband met de zaak. De politie viel binnen in huizen en garagebedrijven in Geffen en de Gelderse plaatsen Culemborg en Tiel.

Vier mannen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich onder meer bezig zou houden met de grootschalige productie en handel in synthetische drugs.Het gaat om een 62-jarige man uit Culemborg, een 59-jarige man uit Geffen en drie mannen uit Tiel (18, 37 en 38 jaar).

Ook werd een 18-jarige jongeman bij de actie opgepakt die zich verzette bij de arrestatie van zijn vader. Waar dat gebeurde is niet bekend gemaakt.

Arrestatie schoonzoon Otto

Eerder werden in verband met dit onderzoek al twaalf verdachten gearresteerd daarvan zitten er nog acht vast. Een van die mensen is dus Paul G. uit Bergen op Zoom.

Wat zijn rol precies zou zijn geweest is onbekend.

LEES OOK: schoonzoon Klaas Otto door arrestatieteam uit huis gehaald na vondst drugslabs

Het lijkt er op dat Klaas Otto er niets mee te maken heeft. Hij is voor zover bekend geen verdachte. De Bergenaar zit een straf uit voor onder meer witwassen. Hij wacht op de behandeling van zijn hoger beroep.

'Groot misdaadnetwerk'

De politie denkt dat de 17 mannen te maken hebben gehad met drugslabs die eerder dit jaar werden ontdekt in Hechtel-Eksel (België) en Esch. Ook werd een opslaglocatie in Rilland opgerold. Met de arrestaties van vandaag komt het totaal aantal verdachten op zeventien.

De politie liet eerder dit jaar al doorschemeren dat er een groot netwerk achter het dodelijk drugslab in België zat.

LEES OOK: Achter Belgisch lab waar dode mannen werden gevonden zit 'grote machtige drugsorganisatie'

Met de nieuwe arrestaties wordt steeds duidelijk wat de politie toen al in beeld had gekregen. Maar hoe de puzzel exact in elkaar steekt is nog erg onduidelijk.

Feit is wel dat er dus sporen lopen naar twee drugslabs: in Hechtel-Eksel en Esch.

Hechtel-Eksel

Op dinsdag 29 januari 2019 werd in Hechtel-Eksel (B) een drugslab met drie dode mannen aangetroffen die daar vermoedelijk als laborant aan het werk waren geweest. Het drietal had kennelijk teveel koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard.

In verband met die 'Belgische zaak' zijn er eerder al vier mannen aangehouden. Dat waren een 53-jarige man uit Hechtel-Eksel en twee Eindhovenaren van 23 en 35 jaar.

Op 27 oktober werd een 38-jarige man uit Valkenswaard in Rotterdam opgepakt. Dat was een toevalstreffer. De politie deed kwam hem op het spoor bij een onderzoek naar huiselijk geweld in Rotterdam. Hij werd al sinds eind mei gezocht.

Drugslab Esch

Op woensdag 3 juli 2019 werd in de kelder van een woning in Esch een groot drugslab aangetroffen waar amfetamine olie werd geproduceerd. Er stond onder meer een 1000 liter ketel. Ook lag er drugsafval voor xtc-productie. Een 50-jarige man en een 40-jarige vrouw werden in de woning aangehouden. De mannelijke verdachte zit nog vast.

Het spoor leidde toen ook naar het Zeeuwse Rilland. In een schuur bij een woning aan de Duivenhoek in Rilland trof de politie op vrijdag 19 juli 2019 een opslag voor een drugslab aan. Op 15 augustus 2019 werd daarvoor een 20-jarige man uit Oosterland aangehouden. Hij zit in voorlopige hechtenis.

Onderzoek in Antwerpen

Op woensdagochtend 27 november 2019 heeft de Federale Gerechtelijke politie in Antwerpen in verband met het onderzoek naar deze criminele drugsorganisatie ook meegeholpen.

Met ondersteuning van de Nederlandse politie zijn drie juweliers in de Diamantbuurt in Antwerpen bezocht. Daarbij werden diverse goederen in beslag genomen.

De politie denkt dat de misdaadorganisatie via Antwerpse bedrijven geld en goederen heeft witgewassen.