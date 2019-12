Eerste boeren en bouwers verzamelen zich voor groot protest, ANWB verwacht flinke drukte [LIVEBLOG]

06.54: In Landerd overleggen boeren, bouwers en truckers achter gesloten deuren over de plekken waar ze actie gaan voeren. Het lijkt erop dat ze in collone naar de Amercentrale in Geertruidenberg gaan rijden.



06.52: In Made staan ruim 50 trekkers uit de regio Breda, meldt onze verslaggever. Er wordt daar komende minuten nog meer verwacht. Waar de boeren actie gaan voeren, is nog niet duidelijk.



06.51: In Helmond hebben zich ook bouwers verzameld. Er staan zo'n twintig mensen klaar om actie te gaan voeren.

In Helmond staan 25 actievoerders, waaronder eentje met een bijzondere pet. (Foto: Rob Engelaar)



06.48: Onze verslaggevers zijn op verschillende plekken in de provincie om verslag te doen van het boerenprotest. Vanaf 07.00 uur zie je een extra uitzending online en op televisie met het laatste nieuws over het boerenprotest.

06.44: In Wouw wordt het steeds drukker moet actievoerende boeren. Vanuit daar gaan ze zometeen op pad. Waar ze exact actie gaan voeren, is nog niet duidelijk.

06.43: In verschillende Whatsapp-groepen en op Facebook worden boeren geïnformeerd over de plekken waar actie wordt gevoerd. Ook steken ze elkaar daar een hart onder de riem.

06:40: In Tilburg verzamelen ook verschillende ondernemers uit de bouwwereld zich om actie te voeren. Ook de politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden.



In Tilburg voeren ondernemers uit de bouwwereld actie. Foto: Toby de Kort





06.38: Gisteravond werd gemeld dat een groep land- en tuinbouworganisaties het op hoofdlijnen eens zijn geworden over de aanpak van de stikstofproblemen Verschillende organisatie, zoals varkensboerenorganisatie POV en Farmers Defence Force laten nu weten dat er zeker nog geen akkoord is. “Het is zaak dat we er druk op houden, we laten ons niet zomaar aan de kant zetten”, aldus een van de boeren.



06.35 Het wordt langzaam drukker in Made. De verwachting is dat er straks zo'n 50 tractoren op pad gaan.

06.20 In onder andere Boxtel, Wouw, Helmond en Made staan diverse kleine groepjes trekkers. Zo’n 100 tractoren en boeren en een paar truckers hebben zich al verzameld bij Het Witte Huis in Zeeland. "Onder de boeren heerst veel onduidelijkheid over wat nu het plan is", vertelt verslaggever Paul Post.



06.15 uur Boer Erik van Oosterhout uit Made vertelt op Omroep Brabant dat de kans groot is dat boeren actie gaan voeren bij vervuilende bedrijven in de provincie. “Die bedrijven zorgen voor veel meer uitstoot dan de landbouw. De kans dat we daar even langs gaan, is heel groot.” Over exacte plekken waar actie wordt gevoerd, wil hij nog niks zeggen.

06.00 uur De ANWB kondigde maandagavond aan dat het druk gaat worden op de weg vanwege de protestacties. Rond 06.15 uur is daar nog geen sprake van. “We zijn in afwachting van wat er gaat”, zegt een woordvoerder van de ANWB.

06.00 uur Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) blies eerder dinsdag geplande protestacties woensdag bij distributiecentra en supermarkten af. Wel zouden aan FDF gelieerde boeren op eigen houtje acties plannen. Toch maken boeren en bouwers zich op om te protesteren.