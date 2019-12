Dressuuramazone Sanne Voets bewondert moeders en ondernemers: 'Ook dat is topsport' [VIDEO]

BERGHEM -

Dressuuramazone Sanne Voets (33) leest graag boeken als ze niet met de paardensport bezig is. Haar voorkeur gaat uit naar biografie├źn, uit allerlei takken van sport. "Uiteindelijk denk ik dat je de sport kunt zien als metafoor voor het hele leven. Als je ondernemer bent, een verantwoordelijke baan hebt of moeder bent, ook dat is topsport. Er zitten heel veel gelijkenissen." De paralympisch kampioene gaat de komende spelen weer voor goud. "De beste blijven is het allerhoogst haalbare en dat hopen we dadelijk in Tokyo te gaan laten zien." In de video leer je de mens achter Sanne Voets kennen.