Pieter Braun sport graag met zijn vrienden: 'Ieder weekend een minivakantie' [VIDEO]

TERHEIJDEN -

Waar de meeste sporters ontspannen door helemaal niets te doen, is meerkamper Pieter Braun (26) ook in zijn vrije tijd graag actief. Zijn vrienden zijn allemaal natuur- en sportliefhebbers met wie hij gaat mountainbiken, wakeboarden en kitesurfen. "Er moet balans in zitten. Juist door dat soort dingen te doen, geef ik mezelf vrijheid buiten de sport, wat juist heel relaxed voelt. Het weekend is elke week een minivakantie."