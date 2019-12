Dorpskroeg die door inwoners werd gered, zorgt voor leven in de brouwerij in Boerdonk

De kerstdagen zijn net voorbij en oud en nieuw staat voor de deur. Het zijn drukke tijden voor Denny en Imca van Lankveld, de uitbaters van Hart van Bourdonck. Druk was het eigenlijk al sinds de opening van het café/hotel in maart. “Afgelopen zomer zijn we continu open geweest. We zijn wel toe aan vakantie, maar dat is eigenlijk alleen maar een goed teken”, vertelt Denny.

Ontmoetingsplaats

De inwoners van het dorp bij Beek en Donk zorgden er zelf voor dat de kroeg en het bijbehorende hotel werden gered toen de vorige eigenaren ermee stopten. Binnen zes weken werd ruim een half miljoen euro ingezameld. In totaal investeerden 62 inwoners ieder 10.000 euro. Zo werd voorkomen dat Boerdonk een dorp zou worden zonder kroeg.

Na een flinke verbouwing ging Hart van Bourdonck negen maanden geleden open. De vernieuwde dorpskroeg moest een ontmoetingsplaats worden voor de 800 inwoners van het dorp. Doel was om de leefbaarheid te vergroten. Die missie is vooralsnog geslaagd.

“Het loopt goed”, zegt Denny. “Jong en oud zit hier door elkaar. Afgelopen zomer merkten we dat ook wandelaars en fietsers ons goed weten te vinden. En de laatste zes weken was het hartstikke druk.”

Activiteiten

Dat de kroeg een belangrijke rol vervult in het dorp, bleek in november. Toen werd een speciale bijeenkomst georganiseerd waar nieuwe dorpsinwoners kennis konden maken met andere inwoners en het verenigingsleven. “De tent zat goed vol”, blikt Denny terug. “Door zo’n avond te organiseren kunnen nieuwe mensen makkelijker contact leggen met het dorp.”

Een ander voorbeeld van leefbaarheid die steeds meer tot bloei komt, is het vieren van de komende jaarwisseling. Vanuit het dorp ontstond het initiatief om oud en nieuw voor het eerst gezamenlijk te vieren. “Op onze bar staat al enige tijd een pot waar mensen geld in kunnen gooien. Zo sparen we samen voor vuurwerk, dat we dan op een centrale plek afsteken.”

En dan zijn er nog de talloze avonden dat er bandjes optreden, pubquizzen worden gehouden of waar samen naar voetbalwedstrijden wordt gekeken. Boerdonk bruist, daar zijn ze het in het dorp allemaal wel over eens.

Een kerk, een school en… een café, inwoners Boerdonk kopen eigen dorpskroeg