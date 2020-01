Pas tien maanden chef en dan al een Michelinster: 'Onbeschrijflijk!'

"Zo vlug, dit had ik niet durven dromen..." Tom Schoonus (33) van Noble Kitchen in Cromvoirt straalt. 'Zijn' restaurant werd maandag bekroond met een Michelinster.

"Dit is echt onbeschrijflijk", reageert Schoonus. "Dit is een erkenning voor waar ik al die jaren hard aan werk. Waar ik zoveel uren voor maak en waar ik zoveel stress van heb. Dit is ongekend, de mooiste bekroning die ik kon krijgen."

'Geen woorden voor, echt'

Noble Kitchen is pas anderhalf jaar open en Schoones is sinds tien maanden chef. "Ik heb hiervoor vijf jaar bij restaurant Noble in Den Bosch gewerkt", vertelt hij. "Daar heb ik als sous-chef met een Michelinster gekookt en nu verover ik die op eigen kracht. Ik ben zo ontzettend trots! Zo vlug, ik had dit niet durven dromen. Ik heb hier geen woorden voor, echt!"

Hij verwacht dat de Michelinster leidt tot extra toeloop bij zijn restaurant. "Ons restaurant bevindt zich bij een golfbaan, maar we zijn toegankelijk voor iedereen", vertelt hij. "In de winter is het normaal gesproken iets rustiger bij ons, maar ik denk dat we nu gewoon doorgaan."

Omrijden

Hij noemt de Michelinster een heel mooie bekroning.

"Dit is een beoordeling waar gasten waarde aan hechten. Je krijgt met een Michelinster een heel ander publiek. Mensen rijden een stukje voor je om, zeg maar. Je gasten komen dan niet alleen uit de buurt. Er zijn mensen die speciaal naar jouw restaurant komen om de beleving 'mee te pakken'.. Dat is zo dankbaar!"

Bizar

Naast Noble Kitchen kregen maandag nog drie Brabantse restaurants een eerste Michelinster: Eden in Valkenswaard, Versaen in Ravenstein en Zout & Citroen in Oosterhout. In totaal hebben 22 Brabantse restaurants nu een sterrenstatus, waarvan drie zaken twee sterren hebben.

Bram Helleman van Zout&Citroen noemt de bekroning van zijn restaurant 'bizar'. "Ik werk sinds mijn vijftiende in de horeca en sinds mijn negentiende op sterrenniveau. Toen dacht ik: dit wil ik ook! Het is altijd een droom geweest en nu is dit gelukt. Ik heb geen idee wat we nu moeten verwachten, maar de telefoon staat roodgloeiend. Dus ik denk dat we het de komende tijd goed druk gaan hebben."

Nieuwe jonge chefs

Helleman heeft wel een idee waarom zoveel Brabantse restaurants een Michelinster hebben gekregen. "In Brabant zijn in de loop van de jaren wat gevestigde namen gestopt. Er zijn nu veel nieuwe jonge chefs die ooit in een sterrenzaak gewerkt hebben en voor zichzelf zijn begonnen, zoals wij. Dat wordt nu erkend door Michelin."

Vrees dat de sterrenstatus leidt tot extra drukte in de zaak en extra druk op de schouders, heeft Helleman niet. Nóg niet. "Maar ik denk dat we daarmee wel te maken krijgen. Maar we hebben deze status behaald met wat we nu doen. Als we blijven doen wat we altijd gedaan hebben, is het dus goed. Ik hoop dat de gasten ons blijven waarderen zoals ze altijd deden."

