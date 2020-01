Vier Brabantse restaurants ontvangen eerste Michelinster: 'Ik ben totaal verbijsterd'

In totaal ontvingen maandag acht Nederlandse restaurants een eerste ster. Met vier restaurants in onze provincie is daarvan dus de helft Brabants.

"Een ster was nooit onze bedoeling", vertelt Hans Derks van Versaen. "Wij gaan ook gewoon zo door zoals we altijd gekookt hebben.” Ook bij Noble Kitchen in Cromvoirt hadden ze niet gerekend op een ster. “We zijn nu anderhalf jaar open! De telefoon ontploft nu!”

De Karpendonkse Hoeve, Wiesen en Zarzo in Eindhoven, Noble en Sense in Den Bosch, De Zwaan in Etten-Leur, Wolfslaar in Breda, De Rozario in Helmond, Wollerich (Sint-Oedenrode), O&O (Sint Willebrord), Monarh (Tilburg), Oonivoo (Uden), De Heer Kocken (Vught), Vista restaurant & food bar (Willemstad) en Mijn Keuken (Wouw) behielden hun ster.

Tribeca in Heeze, De Lindehof in Nuenen en de Treeswijkhoeve in Waalre behielden hun twee sterren.

Traditie

Vorig jaar hadden in totaal achttien Brabantse restaurants een Michelinster. Nu zijn dit er dus 22.

Met de bekendmaking van de sterren in januari breekt de Michelin-organisatie met een traditie. De afgelopen jaren vond de presentatie van de Michelinsterren plaats in december. Nu valt de bekendmaking samen met de eerste dag van horecavakbeurs Horecava.

Hoe verdient een restaurant een ster?

Om een Michelinster te verdienen, moet een restaurant allereerst in het oog springen bij de inspecteurs van Michelin. Restaurants waar inspecteurs langsgaan, zijn vaak al opgevallen in de media via bloggers, recensenten en critici. Als een inspecteur op bezoek komt, doet die zich voor als ‘normale’ gast.

De inspecteurs letten vooral op de smaak van het eten en hoe dit wordt gepresenteerd. Verder kijken ze onder meer naar het menu als geheel en of het eten het geld waard is.

Betekenis van het aantal sterren

Als een restaurant één Michelinster heeft, heeft dat restaurant ‘een uitstekende keuken in zijn categorie’. Het restaurant wordt dan gezien als een goed rustpunt op je route en een plek waar met kwaliteitsproducten gewerkt wordt.

Restaurants met twee Michelinsterren hebben een ‘verfijnde keuken die een omweg waard is’. Deze restaurants hebben vaak ook bijzondere specialiteiten en bijzondere wijnen. De chef-koks zijn ambachtsmensen die alles kunnen.

Een restaurant krijgt drie Michelinsterren als het een ‘voortreffelijke keuken is die het waard is een reis te maken om er te gaan eten’. Restaurants met drie Michelinsterren worden gezien als de absolute top. Er worden beroemde wijnen geserveerd en het eten is buitengewoon.

Jonge chef van het jaar

Sinds 1957 deelt Michelin in Nederland sterren uit. Het eerste sterrenrestaurant in Brabant was Chalet Royal in Den Bosch, in 1958. De afgelopen twintig jaar is het aantal sterrenrestaurants in onze provincie flink gestegen. In 2000 waren het er vijf, inmiddels zijn het er 18. Brabant heeft drie restaurants met twee sterren.

Er werden maandag ook individuele prijzen uitgereikt in Amsterdam. Een van die awards ging naar Cas Pikaar (23) van restaurant Doyy in Eindhoven. Hij werd uitgeroepen tot jonge chef van het jaar. Pikaar omschrijft Doyy als een restaurant waar mensen 'op een laagdrempelige manier op hoog niveau kunnen eten'.

