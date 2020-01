Hittewimpel krijgt een plek op de heetste vliegbasis van Nederland

De hittewimpel die afgelopen zomer naar Brabant is gekomen, krijgt een plek op de vliegbasis Gilze-Rijen. Als tastbaar bewijs dat het nooit ergens zo warm was in Nederland als daar. De wimpel, paars-geel gestreept, wordt geplaatst in de zogenaamde Traditiekamer op de vliegbasis.

De Traditiekamer is een soort mini-museum: de kamer is publiek toegankelijk en er is van alles te zien over de geschiedenis van cultureel erfgoed en luchtvaartgeschiedenis uit de regio. Zo zijn er een militaire uitrusting en een vliegtuiguitrusting te zien. Maar ook een helikopter en allerlei foto’s en documenten die iets van de geschiedenis van de vliegbasis laten zien.

En daar komt nu dus een hittewimpel bij. Dat lijkt een vreemde eend in de luchtvaartgerelateerde bijt. Maar dat valt wel mee, vindt een woordvoerder. "Het hitterecord hoort echt bij de vliegbasis", zegt ze. Daar is het tenslotte gemeten. "We hebben wel meer spullen die niet direct aan de luchtvaart gerelateerd zijn. En daarbij kunnen mensen hier de wimpel straks bezoeken. Dat is ook een reden om voor de Traditiekamer te kiezen."

Overdracht

Op vrijdag 31 januari wordt de wimpel officieel overgedragen aan Commodore Robert Adang. Hij krijgt het uit handen van burgemeester Jan Boelhouwer. Dat gebeurt met de nodige egards: het voltallige college van burgemeester en wethouders is uitgenodigd, net als alle raadsleden.

Vanuit de vliegbasis is er natuurlijk de commandant die de wimpel in ontvangst gaat nemen en uiteraard de weerkundigen die betrokken waren bij het meten van de recordtemperatuur. Verder mogen ook andere stafmedewerkers van het bijzondere moment getuige zijn. Na een aantal korte toespraken wordt de wimpel dan door de burgemeester overhandigd aan de commandant van de vliegbasis.

Hitterecord

Op 25 juli vorig jaar werd in Gilze-Rijen het hitterecord gemeten, het werd er die dag 40,7 graden. Nooit eerder was het ergens zo warm in ons land. Na 75 jaar werd het record ‘afgepakt’ van het Gelderse Warnsveld.

