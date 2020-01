Omstreden hondenhandelaar Dutch Pet Farm hoeft dwangsommen niet te betalen

De puppyhandelaar in Hapert is vaker in opspraak geweest (archieffoto: Lawrence Wright/Flickr).

De Raad van State vindt dat de gemeente dit onvoldoende heeft aangetoond. Met deze uitspraak is Dutch Pet Farm in het gelijk gesteld. De hondenhandelaar en de gemeente liggen al jaren met elkaar in de clinch over vermeende misstanden.

Er speelden meerdere rechtszaken. De ene keer met succes voor de gemeente Bladel, dit keer dus voor de handelaar. De rechtbank in Den Bosch steunde de gemeente, maar de Raad van State denkt er dus anders over.

Wel afgevoerd, niet verkocht

De gemeente meent dat het bedrijf zelf ter plaatse geboren en gefokte honden heeft verkocht. De tegenpartij erkent dat er op basis van een vergunning dieren vanaf de Dalem werden afgevoerd, maar ze stelt ook dat dit niet wil zeggen dat ze daadwerkelijk zijn verkocht.

De steekproeven die de gemeente heeft uitgevoerd om het tegendeel aan te tonen, zijn in de ogen van de Raad van State te summier. De dwangsommen zijn hiermee van de baan en de gemeente Bladel moet nu ook nog de proceskosten van Dutch Pet Farm betalen.

