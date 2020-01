Speciekuip in kanaal gevonden met mogelijk stoffelijke resten van loodgieter Johan van der Heyden

De duikers waren voor de tweede keer in korte tijd in het Schelde-Rijnkanaal aan het zoeken, naar aanleiding van een specifieke tip.

Er was een gerucht dat het lichaam van Johan van der Heyden (56) in beton zou zijn gegoten en in het water is gegooid, laat de politie weten. Donderdagmiddag rond drie uur vonden de politieduikers inderdaad een speciekuip met beton in het water van het Schelde-Rijnkanaal.

De kuip is uit het water gehaald en wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gebracht. Daar wordt onderzocht wat er precies inzit.

De familie van Johan Van der Heyden is inmiddels op de hoogte gebracht van de vondst in het water.

Vermist

De Belg Johan Van der Heyden uit Lint wordt sinds 2 juni vorig jaar vermist. De politie gaat er al een poos van uit dat hij niet meer in leven is. Ondanks inmiddels zeven aanhoudingen in deze zaak, is nog altijd niet precies duidelijk wat er met hem gebeurd is. Ook zijn lichaam is nog altijd niet gevonden. Het spoor van de vermissing leidde naar Nederland. Om precies te zijn naar een woonwagenkamp aan de Westelandseweg in Steenbergen. Daar wonen een moeder en dochter, verdachten in de zaak. In hun woning of garagebox zou Johan zijn vermoord en in stukken zijn gezaagd, volgens de politie. De politie denkt dat medeverdachte Nicky S. (31) dit deed. S. werd afgelopen najaar opgepakt in Hoogerheide.

