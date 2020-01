Honderden scholen zijn dicht door onderwijsstaking, fors meer animo dan vorige keer

Na de staking van november vorig jaar gaan donderdag en vrijdag weer honderden Brabantse scholen dicht, omdat leraren gaan staken. Het animo onder leraren is er niet minder op geworden: minstens vier keer zoveel scholen gaan dicht dan bij de vorige staking.

Zes dagen voor de staking van november 2019 presenteerde de onderwijsvakbond AOb 128 scholen die dicht zouden gaan op de stakingsdag. Met drie dagen voor de nieuwe, tweedaagse staking op donderdag en vrijdag staat de teller nu al op 473 Brabantse scholen. Vooral in Zuid-Oost Brabant doen veel leraren mee met de staking.

Bekijk hier een kaartje met alle scholen die dicht zullen zijn.

Niet iedereen meldt zich

Net als vorige keer kan het uiteindelijke aantal nog oplopen, vertelt Simone van Geest van de AOb. "Niet iedereen die gaat staken meldt zich aan via de site", vertelt ze. Ze rekent ook deze keer weer op veel animo.

Zijn de ouders al dat gestaak niet eens zat? "Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ouders onze acties steunt. En we staken niet voor de lol, we staken omdat structureel meer geld voor het onderwijs gewoon hard nodig is" aldus Van Geest.

Wel staken, niet staken

Vorig jaar was er enige verwarring rond de staking. Nadat Den Haag 460 miljoen euro beschikbaar had gesteld voor het onderwijs, blies de AOb de staking af. Vervolgens trad de voorzitter af, en liet de bond weten dat de staking onverminderd door zou gaan.

"Leraren die hiermee tevreden zijn, zitten niet in onze achterban", zei Van Geest toen tegen Omroep Brabant. Het feit dat de miljoenen een eenmalige noodoplossing vormden en niet structureel waren stuitte veel leraren tegen de borst.