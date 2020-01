Geldautomaten blijven 's nachts dicht om plofkraken te voorkomen

Bij zo'n kraak wordt vaak een zwaar explosief gebruikt om een geldautomaat op te blazen. Onder meer in Breda, Tilburg en Zundert vonden de afgelopen maanden gewelddadige plofkraken plaats.

De NVB hoopt dat het binnenkort niet meer nodig is om geldautomaten 's nachts te sluiten. De vereniging verwacht namelijk dat er binnen een aantal maanden een techniek beschikbaar is die geld dat bij een plofkraak wordt buitgemaakt onbruikbaar maakt. De komende tijd blijven banken volgens de NVB werken aan zo'n oplossing.

Minder plofkraken

Sinds de nachtsluiting in december zijn er volgens de NVB nog vier plofkraken geweest. In heel 2019 waren dit er 71. Zo'n honderd geldautomaten, vooral in uitgaansgebieden, gaan voorlopig wel wat korter dicht omdat er bij deze automaten tot twee uur 's nachts nog relatief vaak wordt gepind.

De NVB hoopt dat eind maart volgend jaar alle geldautomaten ook 's nacht weer gebruikt kunnen worden.

Dicht, maar niet leeg

De automaten worden in de nachtelijke uren uitgeschakeld, maar ze worden niet leeggehaald, zo benadrukte een NVB-woordvoerder eerder. Bekend is dat plofkrakers via de geldlade een explosief naar binnen proberen te schuiven. Als die lade dichtblijft, kan dat niet. Zo is het volgens de woordvoerder moeilijker voor plofkrakers om geldautomaten leeg te halen. Verdere details over de maatregel gaf hij niet.