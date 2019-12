Geldautomaten worden 's nachts uitgezet om het plofkrakers moeilijker te maken

Banken zetten alle geldautomaten per direct 's nachts uit. Een maatregel die wordt genomen in de strijd tegen plofkraken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maandag. De automaten staan voortaan uit tussen 's avonds elf en 's morgens zeven uur. Hierdoor is het volgens de NVB voor criminelen lastiger om tot een succesvolle kraak te komen.

De automaten worden wel uitgezet, maar niet leeggehaald, benadrukt een NVB-woordvoerder. Zo is het volgens hem moeilijker voor plofkrakers om geldautomaten met succes leeg te halen. Verdere details over de maatregel geeft hij niet. Bekend is dat plofkrakers via de geldlade een explosief naar binnen proberen te schuiven. Als die lade dichtblijft, kan dat niet. Onder meer in Breda, Tilburg en Zundert vonden onlangs gewelddadige plofkraken plaats.

De nachtsluiting heeft volgens de NVB beperkte gevolgen. Minder dan twee procent van alle geldopnamen bij automaten die buiten staan, gebeurt 's nachts. Het 's nachts uitzetten van de geldautomaten is een van de maatregelen die uit het overleg van maandag tussen minister Grapperhaus van Justitie, minister Hoekstra van Financiën en de NVB is gekomen.

Al honderden automaten gesloten

Eerder al maakte ABN Amro bekend honderden geldautomaten te sluiten na een reeks plofkraken. Ook hierbij wordt rekening gehouden met een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld. Ook worden automaten die op plekken staan waar een verhoogd risico geldt voor omwonenden zoveel als mogelijk naar veiligere locaties verplaatst.

Verder doen onder meer banken en de politie snel onderzoek naar een nieuwe maatregel om bankbiljetten bij een plofkraak onbruikbaar te maken. Zodat er voor criminelen niets meer te halen valt. Doel is deze maatregel vervolgens zo snel mogelijk toe te passen.

'Ondermijning van samenleving'

"Plofkraken ondermijnen onze samenleving", zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. "We kunnen er niet in berusten dat er elke paar dagen een explosief af gaat in ons land, niet zelden in de buurt van woningen. Ik ben daarom blij dat we vandaag met de ministers en alle betrokken publieke en private instellingen een front vormen tegen deze ontwrichtende vorm van criminaliteit."

Dit jaar zijn er volgens de NOS tot nu toe 71 plofkraken geweest . In 2018 waren het er 43 en het jaar daarvoor 87.

