Hier zie je hoeveel jouw gemeente verdient aan de hondenbelasting

Voor dit snoezig beestje betaal je in de gemeente Tilburg 107 euro aan hondenbelasting (foto: Karin Kamp).

De baasjes zullen het niet fijn vinden, maar de gemeente Tilburg blijft de gemeente in Brabant waar het meeste geld binnenkomt via de hondenbelasting. Vorig jaar brachten hondenbezitters al ruim 1,6 miljoen euro in het laatje, voor dit jaar heeft de gemeente Tilburg 16.000 euro meer begroot.

De stijging in de gemeente Gemert-Bakel is nog groter. Zij rekent erop 21.000 euro meer te kunnen innen en komt daarmee uit op 176.000 euro, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Breda heeft, zo werd vorig najaar al bekend, de hondenbelasting juist afgeschaft. In 2019 leverde die de Baroniegemeente nog één miljoen euro op.

De gemeente Eindhoven laat dit buitenkansje niet liggen, zo blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Vorig jaar kon de wethouder financiën 988.000 euro in ontvangst nemen. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een bedrag van iets meer dan een miljoen.

Van de minder grote gemeenten in Brabant levert de hondenbelasting in Veldhoven veruit het meeste geld op. Vorig jaar kwam dat bedrag uit op 377.000 euro, dit jaar stijgen de inkomsten naar 387.000 euro. De gemeente Woensdrecht schaft de hondenbelasting niet af, maar ze heeft wel minder begroot (8.000 euro om precies te zijn). Goed nieuws, zo lijkt het, of zouden er minder honden rondlopen?

In het kaartje zie je de hondenbelasting gemiddeld per inwoner (dus niet per hond):

Waar gaat het geld naar toe?

Het betalen van hondenbelasting valt niet overal even goed. Waar gaat al dat geld naar toe? Naar de aanleg van hondenbakken of uitlaatterreinen of het uitgeven van poepzakjes, zegt de gemeente, maar hieraan wordt getwijfeld. Te meer daar het geld officieel naar de zogeheten algemene middelen gaat en het niet direct in opzichtige, hondvriendelijke maatregelen wordt gestopt.

Bovendien: waarom zou de eigenaar van een poedel, bulldog of labrador wel moeten betalen, terwijl mensen die één of meer katten hebben niet aangeslagen worden. En dan duikt ook af en toe de discussie op over de vraag waarom er geen paardenbelasting wordt geheven. Wie ruimt immers die paardenpoep op?

Controleur een hondenbaan?

En dan is er nog iets: hoe leuk is het om als hondenbelastingcontroleur huizen langs te gaan? Helaas wil niet ieder ‘baasje’ betrapt worden op het feit dat hij een hond als huisdier heeft.

