Drugspand waar wapens werden gevonden, gesloten door gemeente Gilze

De Marechaussee en de politie deden maandagochtend een inval in dat pand, dat eigendom is van defensie. Die inval nam een groot deel van de dag in beslag. Er werd gezocht naar aanleiding van eerdere strafbare feiten. Er is maandag niemand aangehouden. Vorige week werd er ook al in een inval in het pand gedaan. Toen werden drie mensen opgepakt op verdenking van heling.

Hoe lang het pand nu op slot moet, is niet bekend. Het terrein is afgesloten en wordt bewaakt met honden.

LEES OOK:

Drugs en gestolen spullen gevonden bij inval in gekraakt pand naast vliegbasis Gilze-Rijen

Marechaussee en politie doen inval in woning in Gilze