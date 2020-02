Drugspanden waar wapens werden gevonden, gesloten door gemeente Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft twee panden voor drie maanden gesloten waar onder meer harddrugs werden gevonden. Ze staan aan de Nerhoven. Er zouden ook wapens en gestolen spullen zijn aangetroffen, maar dat kan nog niet worden bevestigd. Eén pand was gekraakt, het andere gebouw werd volgens de regels (tijdelijk) bewoond.

Eind januari werden de eerste drugs aangetroffen, waarna de Koninklijke Marechaussee en de politie maandagochtend een inval deden. Deze actie nam een groot deel van de dag in beslag. Er werd niemand aangehouden. Vorige week was er op deze locatie ook al een inval. Toen werden drie mensen opgepakt op verdenking van heling. Het terrein is afgesloten en wordt bewaakt met honden.

