Ryanair moet schadevergoeding betalen aan acht piloten voor 'ernstig verwijtbaar handelen'

Acht piloten van Ryanair hebben recht op vergoedingen voor de door hen geleden schade na het ontbinden van hun contract. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdag bepaald.

Ryanair heeft op verschillende manieren 'ernstig verwijtbaar gehandeld', vindt het hof. Zo dreigde de luchtvaartmaatschappij met sluiting van de basis in Eindhoven, als de stakingsacties van 2018 zouden doorgaan. Intern had de maatschappij al besloten dat het de basis zou sluiten, naar eigen zeggen om bedrijfseconomische redenen. Maar door op zo’n manier te proberen een staking te voorkomen, heeft Ryanair het vertrouwen van de eigen medewerkers ernstig geschonden, zegt het hof.

Overplaatsing

Vervolgens wilde Ryanair de piloten zonder hun instemming overplaatsen naar andere bases in Europa. De piloten spanden een kort geding aan tegen hun werkgever, om dat te voorkomen. De rechter bepaalde toen dat Ryanair de piloten niet zomaar mag overplaatsen. Maar vervolgens stelde Ryanair de piloten voor de keus: overplaatsing of ontslag. Opnieuw iets dat de luchtvaartmaatschappij niet zomaar had mogen doen, vindt het hof.

De arbeidsverhoudingen waren inmiddels dermate verstoord, dat de piloten vroegen om ontbinding van hun contract en een schadevergoeding, bij de kantonrechter. Die oordeelde dat de ontstane situatie Ryanair te verwijten was. Ook daar liet Ryanair het niet zomaar bij zitten en ging in hoger beroep. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij nu dus verloren.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van het bedrag dat de piloten krijgen is nog niet bekend. Daarvoor vraagt het hof aan de piloten nadere informatie, zodat het de hoogte van de vergoedingen kan bepalen.

LEES OOK:

Ryanair moet acht piloten tonnen betalen na sluiting basis Eindhoven

Piloten Ryanair eisen ontslag én miljoenen schadevergoeding: ‘Genoeg van nalatigheid en pesterijen'

Piloten willen weg bij Ryanair en eisen schadevergoeding bij rechter voor sluiting basis Eindhoven

Ryanair wil Eindhovense piloten en cabinepersoneel ontslaan, vakbonden spreken over wraakactie