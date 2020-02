'Coronavlucht' geland op Vliegbasis Eindhoven

Op de Vliegbasis Eindhoven is zondagmiddag opnieuw een vlucht met corona-evacués geland. Vorige week kwam er ook al een groepje Nederlanders terug uit China. Toen met de bus nadat hun vliegtuig was geland in Brussel.

Het groepje dat zondag is geland, is een stuk kleiner dan de groep van vorige week. Het gaat nu om in totaal zes mensen die vanuit China naar Nederland zijn gekomen. Dat zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden die naar mensen komen die hier al zijn. Zij konden niet mee op de vlucht die vorige week al aankwam in Eindhoven.

Het zestal komt uit (de regio van) Wuhan. Ze zijn vanuit daar eerst naar Londen gevlogen. Vandaaruit volgde zondagochtend een vlucht naar Berlijn, vanwaar de passagiers met een C-130 Hercules transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht naar de Vliegbasis Eindhoven zijn gegaan. Rond vier uur in de middag zette het vliegtuig hier de wielen aan de grond.

De evacués uit China worden opgevangen door de GGD. Op de Vliegbasis vindt een eerste gezondheidscheck plaats. En daarna gaat ook deze groep twee weken in quarantaine. Als de omstandigheden het toelaten, mag dat in hun eigen huis. Ondertussen blijft de GGD de mensen actief monitoren.

Eerste vlucht

Bij de eerste vlucht die vorige week in Eindhoven aankwam, zaten vijftien Nederlanders. Bij aankomst werden ook zij direct medisch onderzocht. Daarna hebben ze een nacht doorgebracht op defensieterrein Huis ter Duin in Utrecht. De quarantaine-periode mochten ze eventueel thuis doorbrengen, onder strikte voorwaarden. Voor de huidige groep evacués geldt in principe hetzelfde protocol.

