Na Ciara komt nu Dennis aanwaaien: 'Maak je borst maar nat'

Boom omgewaaid aan de Edisonlaan in Tilburg (foto: Toby de Kort)

We zitten nog midden in de naweeën van storm Ciara maar komend weekend kunnen we zomaar een nieuwe storm op ons dak krijgen: Dennis komt eraan.

Storm Dennis komt een beetje vanuit dezelfde hoek, uit het noordwesten, vertelt Britta van Gendt van Weer.nl. “Vanaf de noordelijke Atlantische oceaan komt hij onze kant op. Het ziet er behoorlijk actief uit. Het is een enorm lagedrukgebied.”

Dikke kans dus dat we daar komend weekend last van krijgen. En wij niet alleen: “Ook de Britse eilanden en Frankrijk, tot Scandinavië aan toe”, zegt de weervrouw.

Windstoten en regen

Van Gendt verwacht dat we vanaf zaterdag meer wind krijgen. Het gaat steeds harder waaien en voor de zondag komen daar ook weer windstoten en regen bij. “Maak je borst maar nat dus”, concludeert Van Gent. Hoe het er precies allemaal uit gaat zien is nog even afwachten.

Afgelopen weekend hield Ciara nog aardig huis in onze provincie. Bomen vielen, huizen raakten beschadigd en alle voetbalwedstrijden werden afgelast. Ook veel attractieparken en dierentuinen namen maatregelen door bijvoorbeeld gedeeltelijk te sluiten.

Na Ciara (een meisjesnaam met een C), krijgen we nu dan dus Dennis (een jongensnaam met een D). Of, zoals Britta hem vast heeft gedoopt: ‘ons Denniske’.

