Optocht in Den Bosch gaat maandag door ondanks harde wind, Breda besluit maandagochtend

Ook de organisaties van de optochten die maandag worden gehouden, zitten in spanning. De weersverwachtingen zijn ook voor die dag niet denderend. Het gaat opnieuw stevig waaien met kans op windkracht vijf. Dat is wel een stuk minder dan zondag, maar nog altijd stevig.

Er staan op maandag zeker zestig optochten gepland. De grootste optochten worden gehouden in Oeteldonk (Den Bosch) en Kielegat (Breda).

In Oeteldonk maken ze zich geen zorgen en gaat de optocht zeker door. De gemeente en de organisatie van de optocht hebben dat besluit zondagmiddag genomen.

Breda besluit maandag

De organisaties houden de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. “Wij kijken zeker naar de ontwikkelingen”, zegt Pien Rosmalen van de organisatie in Kielegat. “Op maandagochtend om acht uur nemen we een besluit over eventuele maatregelen.”

Vorig jaar vond in Breda eenzelfde spoedoverleg plaats vanwege het slechte weer. Toen ging de optocht uiteindelijk door. In 2016 moesten de optochten in Kielegat en Oeteldonk worden afgeblazen.

Zondag werden ongeveer 100 optochten geschrapt vanwege de harde wind.

