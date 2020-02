Autocrosser die inreed op publiek van Kempen Cross moet 18 maanden naar de jeugdgevangenis

De 21-jarige man die bij de autocross in Leende opzettelijk inreed op het publiek, krijgt 24 maanden jeugddetentie, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechter in Den Bosch maandag. Bij het drama raakten afgelopen september vijf mensen gewond. De crosser wordt vanwege een lichte verstandelijke beperking volgens het jeugdstrafrecht berecht.

Ook mag de man vijf jaar geen auto meer rijden. Bovendien mag hij twee jaar niet meer meedoen aan cross-evenementen.

Tientje

De Limburger reed op 15 september het publiek in tijdens de prijsuitreiking van de Kempen Cross. Hij zou op dat moment zo’n vijftig kilometer per uur hebben gereden. De crosser was woedend omdat een race vanwege de droogte werd afgelast. Hij ging door het lint omdat hij zijn tientje inschrijfgeld deels niet terugkreeg.

Vier slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, onder wie een kind. Het kind was gewond aan zijn been en mocht dezelfde avond alweer naar huis. Een volwassene had een hoofdwond, de andere twee hadden gebroken benen. Het vijfde slachtoffer zou van de crosser een kopstoot hebben gekregen. Hij zakte een dag later thuis in elkaar.

Kinderlijk

Een psycholoog bepaalde eerder dat de man een verstandelijke beperking heeft. Door zijn lage intelligentie zou hij niet volledig toerekeningsvatbaar zijn. Ook vertoont hij voor zijn leeftijd kinderlijk gedrag. Het OM hield daar rekening mee met het bepalen van de strafeis. Justitie eiste 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes voorwaardelijk.

Volgens zijn vader denkt de man als een jongen van 16. Hij zou een black-out hebben gehad nadat hij zijn medicijnen tegen depressies niet had ingenomen. Het is nog onduidelijk of er een hoger beroep komt.

