Liveblog coronavirus: 15 nieuwe gevallen, in totaal nu 38 besmettingen in Nederland

Dit weten we nu:

38 besmettingen in Nederland in totaal

Met name Brabant wordt hard getroffen. Er zijn in onze provincie nu zeker 17 besmettingen: 5 in Loon op Zand, 4 in de gemeente Altena, 4 in Helmond, 2 in Eindhoven, 1 in Tilburg, 1 in Oss.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ligt een patiënt uit het Gelderse Kerkwijk. Deze man is de eerste patiënt in Gelderland.

13.25

Er zijn 15 nieuwe gevallen van het coronavirus in Nederland. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag. In totaal zijn er nu 38 besmettingen in Nederland. Van deze mensen liggen er 4 in ziekenhuizen, 10 mensen zijn thuis in quarantaine. Een patiënt was op doorreis in Nederland en is naar een opvanglocatie gebracht.

De meeste mensen hebben het virus opgelopen in Noord-Italië, of door contact met een besmet gezinslid. Van enkele patiënten is de besmettingsbron nog onbekend.

12.30

Philips krijgt vanuit China veel extra orders voor CT-scanners vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Volgens topman Frans van Houten gaat het om tientallen bestellingen. Met CT-scanners kan het coronavirus goed worden vastgesteld.

12.05

Ook bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond wordt maatregelen genomen ter preventie. Bij de ingang van de receptie staan borden en hekken.

Foto: Dave van Hattem

11.30

De Open Bedrijven Route in Deurne is geannuleerd vanwege het coronavirus. Meerdere bedrijven hadden aangegeven dat ze niet wilden meedoen. Het evenement stond gepland op zondag 8 maart.



11.15

In Duitsland zijn er tientallen nieuwe besmettingen bijgekomen. De teller stond dinsdag nog op 196 ziektegevallen, woensdagochtend blijkt dat zeker 240 mensen het virus hebben opgelopen. In België kwamen er tien nieuwe besmettingen bij.

11.00

Twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam sluiten woensdag de deuren, omdat een medewerkster besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus. De vrouw was op vakantie geweest in Noord-Italië en werkte daarna vier dagen in het ziekenhuis.

10.50

In het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom zijn geen patiënten met het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek. Alle patiënten met klachten van hoesten/benauwdheid al dan niet in combinatie met koorts werden getest op covid-19.

10.40

Bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven mag vanaf woensdag maar één bezoeker per patiënt langskomen. Deze maatregel geldt voor alle patiënten. Enige uitzondering is wanneer de bezoeker persoonlijke begeleiding nodig heeft. In het Eindhovense ziekenhuis ligt één patiënt met het coronavirus in isolatie.

10.00

De Molenhof, de dagbesteding voor volwassenen in Werkendam, is tot 16 maart gesloten vanwege besmettingsgevaar. Het gaat om een preventieve maatregel.

09.55

Viroloog Ab Osterhaus merkt dat de stijging van het aantal besmettingen in ons land minder hard gaat dan in andere landen. En dat is positief. "Het zou erop kunnen wijzen dat het beleid zodat dat nu wordt doorgevoerd vruchten begint af te werpen. Maar als we naar onze buurlanden kijken, dan zien we nog steeds dat er een toename is van het aantal besmettingen. En er zijn ook bepaalde haarden waar veel besmettingen vandaan komen, zoals in Noord-Italië. Daaruit blijkt dat het virus nog niet onder controle is. Daarom moeten we nog steeds waakzaam blijven en alle controlemaatregelen zo goed mogelijk blijven handhaven."

09.30

Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg is per direct gestopt met het inloopspreekuur om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Alleen telefonisch is het nog mogelijk een afspraak te maken. Ook staat er iemand bij de deur om mensen die zich rechtstreeks bij de balie willen melden, aan te spreken. "Het is puur uit voorzorg", meldt een medewerkster van de praktijk.

DINSDAG

22.40

In het ziekenhuis in Den Bosch ligt een patiënt met het coronavirus. De zieke man meldde zich vrijdagavond met griepverschijnselen. Dinsdag werd bevestigd dat het om corona ging. Het gaat om een man uit Kerkwijk.

