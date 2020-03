Liveblog coronavirus: Veel nieuwe besmettingsgevallen in Brabant

Officieel is bij 188 Nederlanders het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

Bekijk hier het meest actuele overzicht van besmettingen in Brabant en de rest van Nederland.

Het RIVM adviseert alle Brabanders met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven en het contact met de buitenwereld tot een minimum te beperken.

Hoe gaat het testen van het coronavirus in zijn werking? Nou, zo.

22.03 uur

Ouders die kinderen hebben op basisschool De Lockaert in Oss moeten maandag opvang zoeken voor de kinderen in groep 3,4,5 en 6. De leerkrachten zijn verkouden en mogen niet komen werken. Ook de 27 scholen die onder scholenkoepel SAAM vallen, zouden maatregelen nemen, meldden ouders aan Omroep Brabant. Zo zou basisschool de Fonkeling een aantal klassen laten thuisblijven.

22.00

Burgemeester Petter van Bergen op Zoom meldt dat een van de inwoners positief is getest op het coronavirus. De patiënt zit in thuisisolatie.

21.00

Van vier nieuwe patiënten die met klachten van het coronavirus in het Bernhoven ziekenhuis zijn opgenomen, is bevestigd dat zij het virus hebben. In totaal liggen er nu acht besmette patiënten in isolatie in een ziekenhuiskamer van dit ziekenhuis. Daarnaast is er een medewerker van het ziekenhuis positief getest op het coronavirus. Deze medewerker zit in thuisisolatie.

20.20

Leerlingen die in Vinkel, Oss, Geffen, Heesch, Lithooijen, Maren-Kessel, Nuland of Lith op een basisschool zitten, worden mogelijk maandag naar huis gestuurd. De Filios Scholengroep waar 14 basisscholen onder vallen, sluit niet uit dat er te weinig leraren zijn vanwege de oproep van het RIVM.

19.26

Ook Etten-Leur heeft nu haar eerste coronapatiënt. "De GGD heeft mij vanavond laten weten dat een inwoner van Etten-Leur positief is getest op het Coronavirus. De persoon wordt behandeld in een ziekenhuis", meldt burgemeester Miranda de Vries op Twitter.

19.08

Hoe reageren mensen op de Tilburgse markt op de oproep van het RIVM? "Ik blijf niet binnen, ik zit al genoeg achter de geraniums."

18.21

Jumbo ziet geen toename van het aantal ziekmeldingen, zegt een woordvoerder. "Uiteraard nemen wij extra hygiënemaatregelen. Zo attenderen we medewerkers continu om regelmatig hun handen te wassen. Ook zijn er extra reinigingsdoekjes verspreid in de organisatie om zowel handen als voorwerpen die veel worden gebruikt extra schoon te maken."

18.01

Het advies van de RIVM houdt mensen niet uit de Efteling weg. Sterker nog, in het attractiepark was het zaterdag erg druk, blijkt uit reacties op Twitter.

17.47

In Someren-Eind werd vandaag de in februari door het noodweer afgelaste carnavalsoptocht ingehaald. Langs de kant was het behoorlijk druk, de sfeer zat er goed in. Bang voor coronabesmetting zijn ze niet. "We zien wel, als het gebeurt dan gebeurt het. Binnenblijven heeft geen zin, je kunt je niet de hele dag opsluiten," zegt een carnavalsvierder.

17.41

De Hema moest bij een aantal vestigingen schuiven in personeel vanwege het RIVM-advies voor Brabant. Een woordvoerder zegt: “Toen het bericht van het RIVM gisteren binnenkwam, hebben we onmiddellijk onze mensen geïnformeerd. De consequentie was wel dat we bij een aantal filialen hebben moeten schuiven en dat ze sommigen met een minimale bezetting moeten werken. Petje af hoe ze dat allemaal opvangen en oplossen met elkaar. Verder wordt er extra schoongemaakt en hebben we posters opgehangen over het handen wassen bijvoorbeeld. Maar verder gaat alles gewoon door hoor.”

17.38

De Australische hockeyers mijden Den Bosch om het coronavirus. De wedstrijden van de Nederlandse hockeyteams tegen Australië in de FIH Pro League gaan eind maart niet door. De Australische bond houdt de nationale teams thuis vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

17.17

Blijf thuis en ga niet naar je werk bij milde klachten, adviseerde het RIVM. Toch valt de hoeveelheid ziekmeldingen bij Brabantse bedrijven die in het weekend personeel nodig hebben mee. Bij de Sligro waren per vestigingen 1 tot 3 mensen ziek. “We hebben er nauwelijks iets van gemerkt. We hebben zaterdagochtend een rondje langs de vestigingen gemaakt en per vestiging gemiddeld 1 tot 3 ziekmeldingen vastgesteld. Hier zullen ook mensen tussen zitten die alleen verkouden zijn, maar het zijn er niet meer dan bij een andere griep. Sterker: bij een stevige griep zijn er vaak meer ziekmeldingen dan nu. We vinden het advies van het RIVM zeer duidelijk en nemen het ook zeer serieus. Je voelt je verantwoordelijk voor elkaar, je personeel en natuurlijk voor onze klanten. Maar het is niet zo dat er dingen worden afgezegd, sollicitatiegesprekken gaan bijvoorbeeld gewoon door," zegt een woordvoerder.

16.38

Brabanders lijken zich te wapenen tegen een eventuele griep. Er wordt veel paracetamol verkocht. Bij onder meer de Jumbo aan het Biarritzplein in Eindhoven en Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best hangen briefjes. Klanten mogen slechts een paar pakjes paracetamol per persoon meenemen. Handgel is ook populair maar is nog goed te krijgen. Klanten mogen ook hier maar een beperkt aantal flessen van meenemen.

16.25

Zorgatelier Pinokkio in Eindhoven gaat vanwege het coronavirus een week dicht. Het gaat om een recreatieve dagbesteding voor volwassenen met hersenletsen of een lichamelijke beperking. "De sluiting blijft van kracht tot nader order van het RIVM. Deze ingrijpende maatregel nemen wij om onze doelgroep extra te beschermen." Er zijn geen medewerkers of cliënten van Pinokkio besmet, wel heeft een deel van de mensen hoestklachten en neusverkoudheid.

16.22

Het aangescherpte advies voor Brabant heeft op tal van sectoren invloed. Zo laat de Rechtbank Oost-Brabant weten dat mensen met klachten ook niet aanwezig mogen zijn bij een eventuele rechtszaak. Ze kunnen telefonisch contact opnemen met de rechtbank in hun stad of regio.

15.50

Brabanders lijken zich weinig aan te trekken van het advies van het RIVM om sociale contacten te mijden. In de centra van steden als Eindhoven, Breda en Oss is het net zo druk als anders. In Eindhoven zitten zelfs veel mensen op het terras.

15.28

In de gemeentes Heusden (1), Bernheze (1) en Den Bosch (2) zijn voor het eerst coronabesmettingen.

14:56

De GGD meldt dat er in Dongen een tweede corona-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een 79-jarige vrouw. Ze verblijft in thuisisolatie. De GGD is een contactonderzoek gestart.

14.45

Er zijn sinds vrijdag 26 nieuwe coronapatiënten bijgekomen in Brabant. In totaal zijn er nu 57 Brabanders besmet het met coronavirus.

11:54

Eindhoven Airport merkt steeds meer de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. De luchthaven ziet de aantallen passagiers afnemen. "Het gaat bij sommige vluchten om tientallen procenten minder mensen in de toestellen."

11:27

Een jeugdelftal van de Bredase voetbalvereniging JEKA zat zaterdagochtend ineens zonder tegenstander. Unitas uit het Zuid-Hollandse Gorinchem wil niet tegen JEKA spelen vanwege het coronavirus. Een ouder van een van de spelers van JEKA vindt het flauwekul, maar bij Unitas nemen ze liever het zekere voor het onzekere.

11:02

Voetbalster Aniek Nouwen van het vrouwenelftal van PSV en de Tilburgse keeperstrainer Erskine Schoenmakers hebben uit voorzorg het trainingskamp van de OranjeLeeuwinnen in Frankrijk verlaten. Zij hoesten en hebben last van een (neus)verkoudheid, maar zijn koortsvrij. De KNVB neemt de maatregel na het advies aan Brabanders van het RIVM vrijdagavond. Het gaat dus om een preventieve maatregel.

09:53

Het RIVM zegt nog volop bezig te zijn met de steekproef onder Brabantse ziekenhuizen. De resultaten worden niet tussentijds kenbaar gemaakt, want het onderzoek ('er is geen hele onderzoeksopzet, we steken gewoon de thermometer erin') is de komende dagen continu ongoing.

09:36

Bij een inwoner van het dorp Keldonk, dat deel uitmaakt van de gemeente Meierijstad, is het coronavirus vastgesteld door de GGD. Dat meldt de gemeente. Het gaat om een man. Het is de eerste besmetting in de gemeente. De man ligt in isolatie in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.